小倉優子、長男の朝食メニューを公開「餃子にピザトースト！」

タレントの小倉優子が12日に自身のアメブロを更新し、長男の朝食メニューを公開した。

この日、小倉は「私は朝から食欲がなかったので、豆乳と甘酒の朝ごはんにしました！」と報告し「この組み合わせ、好きなんです」とコメント。一方で、長男の朝食については「餃子にピザトースト！」と、その独特な組み合わせを明かし「私は餃子だと白米と食べたいのですが、小麦粉好きな長男は餃子️×ピザトーストみたいです」とつづった。

続けて、昼食については「長男からハンバーガーのリクエスト！！」と明かし「成長期の男の子が食べたい物って、とにかくハイカロリーお野菜なしですね」と述べた。

また、同日に更新した別のブログでは「やっと体調が戻ったので、久しぶりにお酒を飲みました！」と報告。「北海道で買ったナチュラルワイン！」と写真とともに紹介し「大好きな北海道のチーズ これお取り寄せしているチーズなんです」とお気に入りのチーズも公開した。

さらに、その後に更新したブログでは「三男が大好きなカレーを一緒に作ります」と具材を切る三男の姿を公開。「チキン、玉ねぎ、茄子、エリンギ、トマトのカレーです！」と具材を紹介し「ここから煮込みます」とつづり、ブログを締めくくった。