¡ÚÁ´¹ë¥Æ¥Ë¥¹¡ÛÍ½ÁªÄ¾Á°¤Ç·ç¾ì¡Ä¶Ó¿¥·½¡¡º£¸å¤Î£´ÂçÂç²ñ½Ð¾ì¥Ô¥ó¥Á¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬£³£°£°°Ì¶á¤¯¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤«
¢¡¥Æ¥Ë¥¹¡¡¢¦Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Æ¥Ë¥¹Í½ÁªÂè£²Æü¡Ê£±£³Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë£±£³Æü¡áµÈ¾¾Ãé¹°¡Û¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£´°Ì¤Ç¡¢¸½£²£³£·°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤¬¡¢»î¹çÄ¾Á°¤Ç¤Î·ç¾ì¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£Ãë¤«¤é¤ÎÎý½¬¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â±¦¸ª¤ò¤â¤à»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö¤ÎÎý½¬¤â¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Ë¡Ö¤À¤á¤«¤Ê¡×¡Ö¹Ô¤±¤ë¤«¡×¤È¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î·ç¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ë½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëºÇ¿·À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£³£°£°°Ì¶á¤¯¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£ºòÇ¯¤Î£²²óÀï¿Ê½Ð¤ÇÆÀ¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢£µ£°ÅÀ¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢¹ç·×ÅÀ¤¬£±£¸£²ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡££³£°£°°Ì¶á¤¤¤ÈÂç²ñ¿äÁ¦½Ð¾ì°Ê³°¤Ç¤Ï£´ÂçÂç²ñÍ½Áª¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤òÎã¤¨¤ì¤Ð¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£·ÆüÉÕ¤±¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¾å°Ì£±£°£´¿Í¤¬ËÜÀïÆþ¤ê¡£ËÜÀïÆþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì£±£±£¹¿Í¤¬Í½Áª¤Ë²ó¤ë¡£ËÜÀï¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì£±£°£´¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¿äÁ¦½Ð¾ì¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¡Ë£¸¿Í¡¢Í½Áª¾¡¼Ô¤¬£±£¶¿Í¡£Í½Áª¤ÏËÜÀï¤òÆ¨¤·¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯¾å°Ì£±£±£¹¿Í¤Ë¿äÁ¦½Ð¾ì£¹¿Í¡£ËÜÀï¡¢Í½Áª¤È¤â¤Ë·×£±£²£¸¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤À¤±¤ÇËÜÀï¤ÈÍ½Áª¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÁª¼ê¿ô¤Ï¡¢ËÜÀï¤Î£±£°£´¿Í¡¢Í½Áª¤Î£±£±£¹¿Í¤òÂ¤·¤¿¾å°Ì£²£²£³¿Í¡£·ç¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇÂç¾å°Ì£²£µ£°¿ÍÄøÅÙ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢£²£µ£°°ÌÁ°¸å¤¬£´ÂçÂç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼¡¤Î£´ÂçÂç²ñ¤Ï¡¢£µ·î£²£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´Ê©¡Ê¥Ñ¥ê¡Ë¤À¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï³«Ëë£´£²ÆüÁ°¤Î£´·î£±£³Æüº¢¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤»¤á¤Æ£²£µ£°°Ì°ÊÆâ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Î£´ÂçÂç²ñ½Ð¾ì¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡£ÂÎ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼²¼ÉôÂç²ñ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¿Ê¤ß¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÌá¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£