テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、生放送のプログラムを変更し、フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんの訃報を伝えた。

久米さんは１日、肺がんのため死去。８１歳だった。ＴＢＳアナウンサーを経てフリーに転身し、１９８５年からテレビ朝日系報道番組「ニュースステーション」のキャスターを１８年半にわたり務め、「今までにない全く新しい報道番組を目指す」というコンセプトで民放の報道番組の常識を覆した。

番組ではこの日、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領を迎え行われる高市早苗首相との日韓首脳会談について特集していたところだった。ＣＭ明けで司会を務める同局の大下アナウンサーが「ここで訃報です」として久米さんの死去を伝えた。

大下アナは「久米さんの『ニュースステーション』でニュースっておもしろいなと学生のころ見ていて初めて思いました」と表情を曇らせ「我々の世代のアナウンサーはほとんどみんな影響を受けているのではないかというくらい、やはり伝え手として卓抜たる力をお持ちで…」と下を向いた。