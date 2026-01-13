フィギュアスケート男子でミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）代表の佐藤駿（エームサービス・明大）が１３日、埼玉・上尾市の拠点で練習を公開した。この日は約１時間、武器の４回転ルッツなどを入念に練習。「ジャンプの安定感、ステップやスピン、全体的にプログラムをいいものにしていきたい」と１か月を切った初五輪を見据えた。

１０日の全米選手権では、世界王者のマリニン（米国）が合計３２４・８８点のハイスコアで優勝。佐藤は「今回は（フリーで）４回転が３本でも２０９点という高い点数を出していて、本当にすごい」と受け止め。「安定感といった部分では、頭何個分も抜けていると思う。五輪でもたくさんのものを見て、学んでいきたい」と謙虚に語る。

５大会連続メダルがかかる日本男子は、エースの鍵山優真（オリンタルバイオ・中京大）を筆頭に佐藤、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）らで挑む。メダル候補の一角の佐藤は「誰が勝ってもおかしくない。そういった中で戦えるのはすごく楽しみだし、ワクワク感、早く試合がしたいという思いが強い」と腕をまくった。