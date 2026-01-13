◇サッカー AFC U23アジアカップ(日本時間13日、サウジアラビア)

U23アジア杯グループリーグ第3節は13日、A組の2試合が行われました。

ここまで1勝1敗の勝ち点3で最終節を迎えたヨルダンは、キルギスと対戦。前半33分、右サイドを突破するとクロスからヘディングシュートを決め先制します。ヨルダンはこのリードを最後まで守り切り勝ち点3を獲得しました。

開催国・サウジアラビアはここまで2連勝のベトナムと対戦。決定機を作るも得点を奪えずにいると、後半19分に中盤でボールを奪われて失点。その後、最後までベトナムの守りを崩せずに0-1で破れました。

グループAはすべての試合を終え、ベトナムが1位通過、ヨルダンが2位通過に。開催国・サウジアラビアは1勝2敗でグループ敗退となりました。

またこの結果、すでにグループB突破を決めている日本は、準々決勝でヨルダンと対戦することになりました。その日本は14日、カタールとのグループステージ第3節を戦います。

◇第3節結果と対戦予定

【グループA】

ヨルダン 1-0 キルギス共和国

ベトナム 1-0 サウジアラビア

【グループB】

日本 - カタール

UAE - シリア

【グループC】

イラン - レバノン

ウズベキスタン - 韓国

【グループD】タイ - 中国イラク - オーストラリア