ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが死去したことを速報した。８１歳だった。

「元ＴＢＳアナウンサー久米宏さん死去 ８１歳 ニュースキャスターと司会者として活躍」というテロップとともに、同局の江藤愛アナウンサーが「今入ってきましたニュース速報をお伝えします」とし、「元ＴＢＳアナウンサーの久米宏さんが亡くなりました。８１歳でした。ニュースキャスターや司会者として活躍されたＴＢＳアナウンサーの久米宏さんが亡くなったという速報が入ってきました」と伝えた。

司会の恵俊彰は「驚きましたね、８１歳ですか。こういった情報番組やってますけども、情報番組、ニュース番組の草分け的な。ゴールデンタイムと言われている時間帯にニュース番組をお作りになって、耳目を集める、世の中に関心を持つということをやってこられた方ですよね」と話し、八代英輝弁護士も「舌鋒鋭く切り込んでこられるイメージがありましたよね。それと同時にユーモアもありながら」と印象を語った。恵は「お会いしたがことない。直接お話ししたかったですね」と悼んだ。

久米さんは１日、肺がんのため死去した。所属事務所のオフィス・トゥ・ワンが１３日、発表した。通夜、葬儀には、遺族の意向により、近親者にて執り行った。早大卒業後の６７年４月にＴＢＳにアナウンサーとして入社。ラジオのパーソナリティーなどを経て、「ぴったし カン・カン」の司会で全国的な知名度を得るようになった。黒柳徹子との安定感抜群のコンビで人気を博した「ザ・ベストテン」などの司会を担当し、７９年にフリーに転身。日本テレビ系「おしゃれ」司会など、民放各局で活躍した。