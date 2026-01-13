今年２５周年を迎える東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）では、４月１５日からのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５周年”スパークリング・ジュビリー”」に先立ち、新規ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」（１４日開幕）のプレスプレビューが１３日に開催され、報道陣に先行公開された。

ＴＤＳウォーターフロントパークのステージを使った新規エンターテインメントプログラムは約１２年ぶり。ショーには、ＴＤＳ初登場となるディズニー映画「ミラベルと魔法だらけの家」のミラベルをはじめ、「塔の上のラプンツェル」のラプンツェルや「ベイマックス」のヒロも登場し、一緒にお祝いする。

フィナーレシーンではディズニーの仲間たちやダンサーがステージに集まり、パイロ（花火）やリボンが客席を彩り、華やかなクライマックスを迎える。４月の周年期間になればミッキーたちが２５周年のテーマカラーである海をイメージした青「ジュビリーブルー」の衣装を着て登場する予定。公演時間は約２５分（１日２〜４回）。