ツインズのＢ・バクストン外野手が、３月に行われるワールドベースボールクラシック（ＷＢＣ）の米国代表として参戦することが１２日（日本時間１３日）、同代表のＳＮＳで発表された。「歴代最強」の呼び声高い重厚な布陣で、夢の契約総額約２３０９億円打線が完成した。

ツインズ一筋で２１年オフに７年総額１億ドルの契約を結んだバクストンは、昨季はキャリアハイとなる３５本塁打、８３打点を記録し、シルバースラッガー賞を受賞。通算８９８試合で１６８本塁打、４３６打点、打率２割４分８厘をマークしている。外野はすでにジャッジ（ヤンキース）、クローアームストロング（カブス）、キャロル（Ｄバックス）が選出されており、バクストンで４人目の選出。強力な布陣を整えた。

アメリカ代表は、投手陣はスクバル（タイガース）、スキーンズ（パイレーツ）と“サイ・ヤング賞コンビ”の最強二枚看板。野手陣は今季６０発のローリー（マリナーズ）、ドジャースの正捕手スミスや、２４年に二塁手としてゴールドグラブ賞に輝いたチュラングや、２年連続シルバースラッガー＆ゴールドグラブ受賞のウィット（ロイヤルズ）もメンバー入り。先月２３日にはＭＶＰ２度を誇るフィリーズ主砲のハーパーが参戦を表明し、唯一空いていた一塁のポジションも埋まり、ドリームチームが“完成”していた。

同日、米ポッドキャスト番組「Ｔａｌｋｉｎ’ Ｂａｓｅｂａｌｌ」は公式ＳＮＳで予想スタメンを掲載した。

◇予想スタメンの野手陣と契約は以下の通り。

▽一塁 ハーパー（フィリーズ）＝１３年３億３０００万ドル（約５２２・９億円）

▽二塁 チュラング（ブルワーズ）＝１年４１５万ドル（約６・６億円）

▽三塁 ヘンダーソン（オリオールズ）＝１年８５０万ドル（約１３・５億円）

▽遊撃 ウィット（ロイヤルズ）＝１１年２億８８７０万ドル（約４５７・４億円）

▽捕手 ローリー（マリナーズ）６年１億５００万ドル（約１６６・４億円）

▽外野陣

右翼 ジャッジ（ヤンキース）＝９年３億６０００万ドル（約５７０・４億円）

中堅 バクストン（ツインズ）＝７年１億ドル（約１５８・４億円）

左翼 キャロル（Ｄバックス）＝８年１億１１００万ドル（約１７５・９億円）

▽指名打者 シュワバー（フィリーズ）＝１億５０００万ドル（約２３７・７億円）