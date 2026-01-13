ËôµÈÄ¾¼ù¡¡·Ý¿Í¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¡©²ÈÂ²¤«¤é¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¡Ê45¡Ë¤¬¡¢12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö·Ý¿Í¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡50¡Á70Âå¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖËÍ¤Î¿ÆÀÌ¤Ê¤ó¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾®Àâ¤ò½ñ¤¯»þ´ü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏª½Ð¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤ä¿Æ¤»¤¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¶áµÙ¤ó¤Ç¤ó¤Î¡©¡×¡ÖÀ¸³è¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡á»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¿Í¿ô¤¬¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ´é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£½Ð¤ì¤Ð½Ð¤ë¤Û¤É¿Æ¶á´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£TVer¤È¤«¡¢ÀÚ¤êÈ´¤¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ê¡£·ë¶É¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£