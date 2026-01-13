フリーキャスターの久米宏さんが１日に肺がんのために亡くなったことが１３日、分かった。８１歳。所属事務所が公式サイトで発表した。

早大を卒業後、ＴＢＳに入社。「ザ・ベストテン」や「ぴったしカンカン」などでその存在感を発揮。退社後はテレビ朝日系「ニュースステーション」のキャスターに就任し、その軽快な進行ぶりで、ニュース番組の新しい形を作り上げた。

そんな久米さんの最期について、妻の久米麗子さんもコメントを発表した。

【以下、全文】

久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲み干したあの時のように。自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いは無かったと思います。

常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人でした。彼は若いスタッフが大好きでした。楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だったに違いありません。

そして何よりも、多くの皆様に向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。久米麗子