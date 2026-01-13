【ファミマ限定】サントリーと共同開発、柑橘香るクラフトビール「ワールドクラフト フルーティI.P.A.」発売
ファミリーマートは1月13日、サントリーと共同開発したビール「ワールドクラフト フルーティI.P.A.」（350ml 250円/500ml 327円）を全国のファミリーマート酒類取扱店で発売する。
「ワールドクラフト フルーティI.P.A.」（350ml 250円/500ml 327円）
ワールドクラフトは、クラフトビールの美味しさと奥深さを知ってもらうことを目指し、ファミリーマートとサントリーが共同開発したビールシリーズで、2022年から数量限定で展開している。
今回、シリーズ第6第として「フルーティI.P.A.」を発売する。「I.P.A.」は、ビールの原材料の1つであるホップを大量に使用してつくられるビールで、ホップのもつ香りや苦味が特徴。フルーティなI.P.A.に仕上げるため、シトラホップ、ギャラクシーホップを一部使用し、これまで培った上面発酵技術を活かして、柑橘系の弾けるフルーティな香りが広がる味わいを実現した。
「ワールドクラフト フルーティI.P.A.」（350ml 250円/500ml 327円）
「ワールドクラフト フルーティI.P.A.」（350ml 250円/500ml 327円）
ワールドクラフトは、クラフトビールの美味しさと奥深さを知ってもらうことを目指し、ファミリーマートとサントリーが共同開発したビールシリーズで、2022年から数量限定で展開している。
「ワールドクラフト フルーティI.P.A.」（350ml 250円/500ml 327円）