¡Ú²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¡ÛËÜ³ÊÈô»¶¤Þ¤Ç¤¢¤È1¥«·î¡¢Ìô¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é°û¤ß»Ï¤á¤ë¤Ù¤? ²ÖÊ´¾É¤ò¾è¤êÀÚ¤ë2¤Ä¤Î¹½¤¨¤È¤Ï
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1·î9Æü¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥¹¥®²ÖÊ´Èô»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·Í½Â¬¤Ë¤â¤È¤Å¤¯·¹¸þ¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡¦¼õ¿Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡û2026Ç¯½Õ¤Î¥¹¥®²ÖÊ´Èô»¶Í½Â¬
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î»þ´ü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤Ï¡¢¶å½£¤äÃæ¹ñ¡¦Åì³¤¡¦´ØÅì¤Î°ìÉô¤Ç2·î¾å½Ü¡¢»Í¹ñ¤«¤é´ØÅì¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç2·îÃæ½Ü¡¢ËÌÎ¦¤ÈÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï2·î²¼½Ü¡¢ÅìËÌËÌÉô¤Ç¤Ï3·î¾å½Ü¤«¤éÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï12·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æµ¤²¹¤¬¤Û¤ÜÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢½éÅß¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤ê¥¹¥®¤ÎÍº²Ö¤ÎµÙÌ²ÂÇÇË¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¤ÇµÙÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¸å¡¢´¨¤µ¤ÎÏÂ¤é¤°Æü¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍº²Ö¤Ï½çÄ´¤Ë³«²Ö¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î2·î¾å½Ü¤«¤é3·îÃæ½Ü¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
2026Ç¯ Èô¤Ó»Ï¤áÍ½ÁÛ
2026Ç¯ ²ÖÊ´¤ÎÈô»¶·¹¸þ
¡û°å»Õ¤Ë¤è¤ë¼õ¿Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤Î°å»Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¤Ä¤é¤µ¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê2·î¤´¤í¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢2026Ç¯¤ÏÅìÆüËÜ¤äËÌÆüËÜ¤ÇÈô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢1·îº¢¤«¤é¤ÎÁá´ü¼£ÎÅ¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤È¤Î¤³¤È¡£¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÌô¤Î¸«Ä¾¤·¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢²æËý¤»¤º°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¹½¤¨1:Áá´ü¼£ÎÅ¤Ç¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ
Èô»¶³«»Ï1¤«·îÁ°¤«¤é¼õ¿Ç¤·¡¢Áá´ü¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¾É¾õ´ËÏÂ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¤ÏÈô»¶³«»Ï¤Î2¡Á3½µ´ÖÁ°¤«¤é¾¯ÎÌ¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯¤ÎÈô»¶³«»Ï¤¬2·î¾å½Ü¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢1·îº¢¤«¤é¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾É¾õ·Ú¸º¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é»ÈÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ç¤Ï12·îËö¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Èô»¶1¤«·îÁ°¤«¤é¤Î¼õ¿Ç¡¦Áá´ü¼£ÎÅ
2026Ç¯ ²ÖÊ´¾É¡ÖÍ½ËÉ³«»Ï»þ´ü¡×Á´¹ñ¥Þ¥Ã¥×
¡û¹½¤¨2:Èô»¶³«»Ï¸å¤Ï¡¢²ÖÊ´ÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼£ÎÅ¤ò¸«Ä¾¤¹
2026Ç¯¤Î²ÖÊ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¡ÁËÌÆüËÜ¤ÇÈô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Á°Ç¯¤ÈÆ±¤¸Ìô¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾É¾õ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡ûº¬ËÜ¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¤ÎÀå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡
¥¹¥®²ÖÊ´¾É¤òÄ¹´üÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¼£ÎÅ¤È¤·¤Æ¡ÖÀå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¡×¤¬¤¢¤ë¡£¼£ÎÅ³«»Ï¤Ï¡¢¥¹¥®²ÖÊ´Èô»¶½ªÎ»¸å(5·îGWÌÀ¤±)¡Á12·îº¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Î¾É¾õ·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¾É¾õ¤¬¶¯¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤¬º¬ËÜ¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹¥µ¡¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û»ÔÈÎ(OTC)Ìô¤È½èÊýÌô¤Î»È¤¤Ê¬¤±
2026Ç¯¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎãÇ¯¤è¤êÈô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢»ÔÈÎÌô¤Î¤ß¤Ç¤Ï¾É¾õ¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
·ÚÅÙ¤ÎÉ¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¡¢½é´ü¤Î¥à¥º¥à¥º´¶¡¢ËèÇ¯»ÔÈÎÌô¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÔÈÎÌô¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÓÃÂ©¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤¬¶¯¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤ä½¼·ì¤¬¶¯¤¤¡¢»Å»ö¤ä³Ø¶È¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼õ¿Ç¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
¡û²ÖÊ´¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A
Q1. ²ÖÊ´¾É¤ÎÌô¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é°û¤ß»Ï¤á¤ë¤Ù¤?
A.°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶³«»Ï¤ÎÌó2½µ´ÖÁ°¡Á1¤«·îÁ°¤ÎÉþÍÑ³«»Ï¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö½é´üÎÅË¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤«¤é¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤Ê¤É¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼È¿±þ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÉ¡¿å¡¦É¡¤Å¤Þ¤ê¡¦ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï¡¢Èô»¶³«»Ï¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÁ°¤«¤éÈùÎÌ¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ë¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤«¤é¼£ÎÅ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë±ê¾É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ÆÌô¤Î¸ú¤¤¬¼å¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£ÎãÇ¯¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢1·î¤«¤é¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
Q2. 2026Ç¯¤Î²ÖÊ´¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¤?
A.2026Ç¯¤ÏÅìÆüËÜ¡¦ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÎãÇ¯¤è¤êÂ¿¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÎãÇ¯¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯²Æ¤Îµ¤²¹¤äÆü¾È»þ´Ö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¬¡¢2025Ç¯²Æ¤Ïµ¤¾Ý¾ò·ï¤¬²ÖÊ´¤ÎÀ¸°é¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤áÍâÇ¯¤Î²ÖÊ´ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À(ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ 2025Ç¯12·î2ÆüÈ¯É½) ¡£Èô»¶ÎÌ¤¬Â¿¤¤Ç¯¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¯½Ð¤¿¤êÌô¤Î¸ú¤¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Q3. »ÔÈÎ(OTC)Ìô¤È½èÊýÌô¤Ï¤É¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤ì¤Ð¤è¤¤?
A.·Ú¾É¤Î¾ì¹ç¤Ï»ÔÈÎ(OTC)Ìô¤Î¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¡¦Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï½èÊýÌô¤¬¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½èÊýÌô¤Ë¤Ï¡¢Ì²µ¤¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤Âè2À¤Âå¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤ä¡¢¶¯¤¤É¡¤Å¤Þ¤ê¤ËÍ¸ú¤Ê¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÅÀÉ¡Ìô¡¢¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÌÜÌô(¹³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÅÀ´ãÌô)¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¾É¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë É¡¤Å¤Þ¤ê¤¬¶¯¤¤Êý¤Ï»ÔÈÎ(OTC)Ìô¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢½èÊýÌô¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£ÓÃÂ©¤¬¤¢¤ë¿Í¤äÇ¥¿±Ãæ¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤è¤ê¼õ¿Ç¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
Q4. Àå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ï¤¤¤Ä»Ï¤á¤ë¤Ù¤?
A.Àå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ï¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿5·îº¢¸å¡Á12·îº¢¤Þ¤Ç¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤È¤µ¤ì¤ë¡£Àå²¼ÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤òËèÆü¾¯ÎÌ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÎ¤ò´·¤é¤·¤Æ¤¤¤¯º¬ËÜ¼£ÎÅ¤Ç¡¢¼£ÎÅ³«»Ï¤«¤é¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¤«·î¡Á1Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥®²ÖÊ´¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Î¾É¾õ·Ú¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Ê£¿ôÇ¯·ÑÂ³¤¹¤ë¼£ÎÅ¤À¤¬¡¢½Å¾É¤Î¿Í¤äËèÇ¯¤Ä¤é¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍ¸ú¤ÊÁªÂò»è¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Q5. ½é´üÎÅË¡¤È¤Ï?
A.½é´üÎÅË¡¤È¤Ï¡¢²ÖÊ´¤¬Èô¤Ó»Ï¤á¤ëÁ°¤Î"Ìµ¾É¾õ¤Î»þ´ü"¤«¤éÌô¤ò³«»Ï¤·¡¢±ê¾ÉÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Ô¡¼¥¯»þ¤Î¾É¾õ¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¼£ÎÅÊýË¡¤ò»Ø¤¹¡£¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤ä¥í¥¤¥³¥È¥ê¥¨¥ó¼õÍÆÂÎÙÉ¹³Ìô¤Ê¤É¤òÁá¤á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¡¿å¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤ÎÁý°¤òËÉ¤®¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ø¤Î»Ù¾ã¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤Ï"ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÎÌ¤ÎÈô»¶³«»Ï¤è¤êÁ°"¤Ë¤¹¤Ç¤Ë´¶ºî»É·ã¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ ¡Ö¾É¾õ¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤«¤éÌô¤ò°û¤à¡×¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
