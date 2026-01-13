1月13日 投稿

「焼肉 牛角」は、Xアカウントにてコラボ示唆と思われるシルエット画像を公開した。

今回Xにて投稿された内容は、「再起動」の文章と「準備中」の文字の後ろに彗星のスタンプが記載されており、炎を背景に人影のようなシルエット画像も投稿している。

特徴的な髪形と彗星のスタンプから、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」に所属する0期生の「星街すいせいさん」とのコラボレーションと推測されるほか、星街すいせいさんのXでは焼肉の画像が投稿されている。

コラボレーションの詳細などについては現在不明となっているため、今後の続報に期待したい。