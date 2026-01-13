「焼肉 牛角」にてシルエット画像が公開。 ホロライブ0期生の星街すいせいさんとコラボか？
1月13日 投稿
「焼肉 牛角」は、Xアカウントにてコラボ示唆と思われるシルエット画像を公開した。
今回Xにて投稿された内容は、「再起動」の文章と「準備中」の文字の後ろに彗星のスタンプが記載されており、炎を背景に人影のようなシルエット画像も投稿している。
特徴的な髪形と彗星のスタンプから、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」に所属する0期生の「星街すいせいさん」とのコラボレーションと推測されるほか、星街すいせいさんのXでは焼肉の画像が投稿されている。
コラボレーションの詳細などについては現在不明となっているため、今後の続報に期待したい。
再起動- 焼肉 牛角 (@gyukaku29) January 13, 2026
準備中☄️ pic.twitter.com/cfT7jKYflc
焼肉は～～～？🍖- 星街すいせい☄️ホロライブ０期生 (@suisei_hosimati) January 13, 2026
＼＼キョウモオイシイー！！！！／／#PR pic.twitter.com/reQrQQwDRZ