平愛梨、料理手伝う2歳四男の姿公開 4つ並んだ手作りチャーハンに「愛情たっぷり」「末っ子くんの成長すごい」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】タレントの平愛梨が1月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものための手料理と、料理を手伝う息子の姿を公開した。
平は「子供ごはん」とつづり、色違いの皿に盛り付けられた玉子チャーハンが4つ並んだ様子を公開。続く投稿では「作っていたら『やりたーぃ』と2歳赤ちゃん」と四男が手伝う様子も披露し、「力はあるし上手いし凄い！！言ったことをちゃんと聞いてくれた！！お料理始めてもらおう」と明かしている。
この投稿に、ネット上では「器が色違いで可愛い」「愛情たっぷり」「末っ子くんの成長すごい」「素敵な息子さんたち」「大きくなってる」「美味しそうなチャーハン」「力強くてかっこいい」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
