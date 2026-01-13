ZB1ソン・ハンビン、ドラマ『スプリング・フィーバー』OSTに参加！透明感あふれる歌声で物語を彩る

ZEROBASEONE（ZB1）のソン・ハンビンが、ドラマ『スプリング・フィーバー』のOSTに参加する。

ソン・ハンビンが歌う、tvNドラマ『スプリング・フィーバー』の第5弾OST『あなたという春』（原題）が、1月20日午後6時にリリースされる。

【写真】ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”「新宿にいたなんて」

ドラマ『スプリング・フィーバー』は、心に傷を負ったまま田舎町に赴任してきた高校教師ユン・ボム（演者イ・ジュビン）と、純愛を胸に秘めた熱血な田舎の青年ソン・ジェギュ（演者アン・ボヒョン）のロマンスを描いた作品である。2人が複雑に絡み合いながら本格的なロマンスへと踏み出す展開が、韓国国内外の視聴者から大きな反響を得ている。

（写真＝WAKEONE）ソン・ハンビン

ソン・ハンビンが歌う『あなたという春』（原題）は、ジェギュが“春”という季節を通して、傷ついた心を少しずつ癒やしながら恋を始める瞬間を描いた叙情的な楽曲だ。ときめきに満ちた雰囲気が印象的なミディアムテンポのロックナンバーで、ソン・ハンビン特有の透明感あふれる歌声が物語のロマンスを導き、没入感を高めると期待されている。

グループ活動にとどまらず、継続的にOSTへの参加を続けてきたソン・ハンビンは昨年、Mnet『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER（WSWF）』のテーマ曲『CHAMPION』をソロで歌唱し、強い存在感を示した。同曲はリリース直後、韓国主要音源サイトMelon「HOT100」およびBugsの「TOP100」に即ランクイン。さらに、第5世代ソロアーティストとして初めて、2025年Bugs「リアルタイムチャート」1位、「デイリーチャート」TOP5入りを果たす快挙を成し遂げた。

また『CHAMPION』は、世界12地域のiTunes「トップソング」でTOP10入りを記録したほか、X（旧Twitter）のリアルタイムトレンドを席巻するなど、高い話題性を証明している。こうした実績を背景に、今回の新曲にも一層の注目が集まっている。

なお、ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは、2月2日にスペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）