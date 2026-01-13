にぎりの徳兵衛「ぶりと北海祭り」/えび味噌とお頭の素揚げ付きの『ぼたん海老』や高級白身『きんき』、北海道産『ひらめ』など

回転寿司「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」は、2026年1月13日から2月23日までの間、「ぶりと北海祭り」を実施している。販売店舗は、「にぎりの徳兵衛」43店舗、「海鮮アトム」9店舗の計52店舗。

「ぶりと北海祭り」フェアでは、冬のおすすめメニュー第二弾として寿司とサイドメニュー合わせて全20品を販売する。第一弾に続き、冬の人気ネタ･ぶりをはじめ、ぼたん海老やひらめ、真だら白子などをラインアップする。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈一部商品のラインアップ〉

◆『ぶりと北海五貫盛り』

価格:990円

季節ごとに内容を変えて登場する人気の五貫盛り。ぶり･きんき塩〆･むらさきいか･ひらめ塩〆･たらこが1貫ずつ楽しめる。

ぶりと北海五貫盛り

◆『噴火湾産 ぼたん海老えび味噌のせ』

価格:二貫825円、一貫429円

甘みが強く、プリプリとした食感のぼたん海老。濃厚なえびみそと、香ばしいお頭素揚げ付き。

噴火湾産 ぼたん海老えび味噌のせ

◆『きんき塩〆』

価格:616円

真っ赤な魚体が美しい高級魚のきんきを塩〆し、旨みを凝縮した。ぽん酢がおすすめだという。

きんき塩〆

◆『ぶりのりゅうきゅう』

価格:429円

りゅうきゅうとは、しょうゆやみりんなどで作るたれに魚を漬け込んだ大分県の郷土料理。すりごま入りで風味豊かに仕上げた。

ぶりのりゅうきゅう

◆『北海道産 ひらめ塩〆』

価格:429円

しっとりとした食感で、上品な甘みのひらめ。白身は水分が多いため、塩〆でさらに旨みを引き出した。

北海道産 ひらめ塩〆

◆『かに茶碗蒸し』

価格:539円

紅ずわい蟹を贅沢に使った冬限定の茶碗蒸し。銀杏、鶏肉、しいたけなど具沢山に仕上げ、出汁がきいたあんかけで仕立てた。

かに茶碗蒸し

◆『真だら白子ぽん酢』

価格:693円

なめらかでクリーミーな食感の真だら白子をぽん酢で仕立てた。

真だら白子ぽん酢

〈ぶりと北海祭り 概要〉

【販売期間】

2026年1月13日(火)〜2月23日(月･祝)

【販売店舗】

にぎりの徳兵衛43店舗、海鮮アトム9店舗、計52店舗

※一部店舗ではメニュー内容が異なる。

※内容は急遽変更･中止する場合がある。

【フェアメニュー全20品】

･ぶり 385円

･ぶりのりゅうきゅう 429円

･ぶりしゃぶ 429円

･ぶり食べ比べ三昧 616円

(ぶり･ぶりしゃぶ･ぶりのりゅうきゅう)

･噴火湾産 ぼたん海老えび味噌のせ

二貫:825円、一貫:429円

･ぶりと北海五貫盛り 990円

(ぶり･きんき塩〆･むらさきいか･ひらめ塩〆･たらこ)

･きんき塩〆 616円

･北海三昧 649円

(きんき塩〆･むらさきいか･ひらめ塩〆)

･北海道産 ひらめ塩〆 429円

･北海道産 むらさきいか 319円

･かにの押し寿司 429円

･すじこ 385円

･北海道産 たらこ 275円

･真だらの白子軍艦 319円

･太刀魚炙り 429円

･真だら白子ぽん酢 693円

･かに茶碗蒸し 539円

･かに餡かけだし巻き玉子 605円

･鴨そば 649円

･愛媛県産 赤えびの唐揚げ 429円

「ぶりと北海祭り」メニュー一覧

〈冬限定のネタを使用した季節のランチも販売開始〉

「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」では、ランチメニューを平日限定で午後5時まで(一部店舗で土曜日は午後4時まで)販売している。また、ランチタイムには、日替りのおみそ汁を用意しており、セルフサービスで何杯でも無料で食べられる。

2026年1月13日からは、冬限定のネタを使用した「季節のにぎり」を販売開始する。

◆【冬限定ランチメニュー】季節のにぎり

価格:1,738円

販売期間:2026年1月13日〜2月23日

まぐろ･いか･蒸しえび･ネギとろ巻き･ひらめ塩〆･ぶり･太刀魚炙り･すじこの計8貫と茶碗蒸しのセット。

【冬限定ランチメニュー】季節のにぎり

ランチメニュー一覧