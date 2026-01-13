ひとりでいるときなどに感じやすい《孤独感》。脳科学者・中野信子さんによれば、孤独感は「他者と心が通じていない」と感じることで生じるものだと言います。コロナ禍が明け、多くの人が孤独感から解放されるはずでしたが、実際には今「そばにいるのに孤独」「わかりあえない」という、新たな感情を抱えているようで…。書籍『「さみしさ」に負けないための脳科学』をもとに解説します。

心の弱みに付け込む悪意ある人たち

「さみしい」と心の内を吐露し、話せる人を求めるのは人として自然なことですが、実はそんなときこそ注意が必要です。

なぜなら、安易に《誰か》を求めてしまうと、その心の隙間に付け込もうとする人に利用されてしまうことがあるからです。

心の隙間に付け込んでくるのは、たとえば悪徳商法、詐欺、カルト宗教・怪しい新興宗教といったものです。

それらにかかわる人に共通しているのは、さみしい人に寄り添うふりをして、その心の弱みに付け込み、利己的に搾取するということです。

ですから、さみしいとき、無理に誰かとつながろうとすることには危険があることを十分に知っておくべきでしょう。

人々のさみしさの受け皿となる宗教の存在

人類の歴史において、人々のさみしさの受け皿となる役を担ったものに宗教の存在があります。

たとえば仏教系であれば、「仏に帰依する」「善行により徳を積む」「念仏」「唱題」といった行為により、「来世で救われる」「極楽浄土に行ける」「悟りを開く」という信仰であり、現世のさみしさの奥にある苦しみ、悲しみ、不安、恐怖といったものに対して、それに動じず、受け入れられる自分になるという教えがあるのでしょう。

本来の仏教というのは、そんないわば「ありのままの自分」になるための方法や環境づくりを、指し示してくれているのかもしれません。

脳は、体のなかでもっとも資源を消費する臓器なので、できるだけ活動を省力化しようとします。

つまり、脳には常に自分の活動をセーブしようとする性質があり、よりわかりやすいもの、あまり考えなくても済むものを求めてしまう傾向があるのです。

「こうすればさみしさから解放されるよ」とシンプルに示されたり、わかりやすくて簡単な理屈や行為のプロセスがあったりすると、それに乗っかってしまいがちにもなります。

さみしいという感情に潜む弱点

人間は本来さみしがりやで、弱い生物で、なおかつ脳が怠け者。だからこそ、宗教が必要とされてきたのでしょう。

しかし、なかには反社会的なカルト宗教や、金儲けを企む悪意のある人が巣くう宗教も存在します。

そうした宗教は、脳の特徴や、さみしいという感情に潜む弱点を上手に利用して人を取り込もうとしてきます。

さみしさを抱える人を洗脳し、その人の人生を搾取して破綻させてしまうことも珍しくありません。

大学などでも、地方から出てきたばかりで、ひとり暮らしにさみしさを感じているような学生が狙われやすいといわれます。

サークル的な軽いノリと、一時的に少額の出費で活動させることで被害が表面化しにくくなっているものだと推測されます。

「こんなサークルに誘われているのだけど、どう思う?」と、現実に相談できる、信頼できる人が身近にいさえすれば、こうした集団に付け込まれないための防波堤になるのですが、そもそも、そうしたつながりを持たない人や、「自分は孤独で誰も理解してくれない」といった強いさみしさを抱えた人がターゲットにされやすいわけですから、とても対応が難しいのです。

「真面目な人ほど騙されやすい」という皮肉

「このままだとご家族に大きな不幸が訪れますよ」そういって高価な商品を売りつける霊感商法などは、相手を動揺させてパニックに陥れ、理性的な判断をできるだけ妨害するような手口を使います。

人間は、不安や焦りによって心に余裕がない状態になると、平常時には考えられないような判断をしてしまうことがあります。

騙されやすい人は、真面目で誠実、努力家で、忍耐強いのが特徴です。

どこまでも忍耐強く努力し続けられるのは、自身でも「これはいい行動だ」と判断し、自分が努力している状態そのものに対して脳の報酬系（なにかを達成したり誰かに褒められたりしたときなど、欲求が満たされたとき活性化し、気持ちよさ、幸福感などを引き起こす脳内のシステム）が活発になって、快感を生み出している状態と考えられます。



真面目な人ほど騙されやすい？（写真提供：Photo AC)

達成感という快感を求め、努力し続けて…

つまり、努力しているということ自体が達成感という報酬を生むので、その快感を求めて、また努力し続けてしまうというわけです。

ここに罠があるのです。なにも達成しないまま努力と我慢だけで満足させられる状況が形成されてしまうと、いつしか努力することと我慢すること自体が快感となってしまいます。

一種の中毒状態に陥るのです。

そうなると、もはや冷静な判断ができず、悪意ある他人に操作されやすい状態になってしまいます。

真面目で努力家の人ほど、さみしさという心の隙間に付け込まれると、騙されやすいという特徴があるといえますが、なんとも世知辛い話です。

