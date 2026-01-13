前田耕陽、リズメディア「リスと葡萄」と専属マネージメント契約「健康を第一に、末長く活動」【コメントあり】
俳優・歌手の前田耕陽が、リズメディアグループの「リスと葡萄」と専属マネージメント契約を締結した。同社が13日、発表した。
【ライブ写真10点】日本武道館で熱唱、熱演する男闘呼組
前田はコメントで「現在活動中の『Rockon Social Club』の活動と並行しながら、今後の業務提携および円滑なコミュニケーションを図るべく、新たな環境のもとでお世話になる決断に至りました」と説明。「これからも健康を第一に、末長く活動を続けていけるよう、より一層精進を重ね、皆さまにより良いご報告をお届けできるよう努めてまいります」などとコメント。
同社は「本契約により、エンターティナーとしての活動の幅を更に広げ、良質なエンターテイメントをお
届けできるよう全面的にバックアップをして参ります」と呼びかけた。
前田は1968年8月16日生まれ。東京都出身。85年に「Triangle Blue」シリーズ（テレビ朝日系）にて俳優デビュー。現在は、「Rockon Social Club」のメンバーとしてアーティスト活動の傍ら、ドラマ・映画・舞台など多方面にて活動する。2026年3月に、脚本・主演を務めるTEAM54 presents Vol.13『2nd Life あの人は今！』（東京・大阪）への出演が決定している。
■前田耕陽、コメント
この度、私、前田耕陽は、「株式会社リスと葡萄」に所属する運びとなりましたことをご報告申し上げます。
現在活動中の「Rockon Social Club」の活動と並行しながら、今後の業務提携および円滑なコミュニケーションを図るべく、新たな環境のもとでお世話になる決断に至りました。
これからも健康を第一に、末長く活動を続けていけるよう、より一層精進を重ね、皆さまにより良いご報告をお届けできるよう努めてまいります。
今後とも変わらぬご支援、ご高配を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
