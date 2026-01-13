フリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなったことが13日、事務所の公式サイトで発表されました。81歳でした。久米さんの経歴を振り返ります。

■『ぴったし カン・カン』『ニュースステーション』などで活躍

所属事務所の公式サイトによると、久米さんは1944年7月14日生まれ、埼玉県出身。1967年、早稲田大学政経学部卒業と同時にTBSに入社。アナウンサーとして『ぴったし カン・カン』や、黒柳徹子さんと息の合った掛け合いを見せた『ザ・ベストテン』で司会を担当。軽妙なトークで多くの人に親しまれました。

1979年にTBSを退社し、フリーに転身。トーク番組『おしゃれ』の司会（1980年〜1987年）のほか、1985年からは報道番組『ニュースステーション』のメインキャスターを約18年半にわたり務めました。

その後も、『久米宏 ラジオなんですけど』（2006年〜2020年6月）など、ラジオでもレギュラー番組を持つなど、精力的に活動していました。

所属事務所によると、久米さんは2026年1月1日、肺がんのため81歳で亡くなりました。通夜と葬儀は遺族の意向により、近親者にて執り行われたということです。