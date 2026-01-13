G−DRAGONが、中国の音楽配信プラットフォームQQmusic年間チャートでアルバム「Ubermensch」で「今年のアルバム」に選ばれた。QQmusicは、中国最大の音源プラットフォームで、今回の選定は該当アルバムが一年間、中国および中華圏全般で高い人気と注目度を記録したことを示す結果だ。

また、テンセントミュージックエンターテインメントが発表した「TME2025イヤーアンドチャート」にも名前を載せ、中国音源市場内の影響力を再び確認させた。年間チャートで今年のK−POP歌手、今年のK−POPアルバム「ウィーバーメンシュ」、今年のK−POP曲「HOME SWEET HOME」など、3冠に輝いた。韓国メディアのスポTVニュースは13日「また『今年のK−POPソロ歌手トップ10』にも含まれ、アーティストとしての持続的な成果とグローバル認知度を同時に証明した」と報じた。

昨年2月、約11年5カ月ぶりに発売した正規3集アルバム「ウィーバーメンシュ」は、ジャンルと言語、スタイルを総合的に満足させ、G−DRAGON特有の美学とメッセージを音楽全般に盛り込んで発売と同時に世界から注目された。アイチューンズアルバムチャート28カ国1位を記録し、Spotify累積ストリーミング3億回を突破するなど、熱い反応を引き出した。

来月6日から8日までの3日間、ソウル市内でデビュー以来初となる単独ファンミーティング「2026G−DRAGONファンミーティング」を開催する。