家事のすべてに難くせをつけてマウントを取り続けていた父。子ども3人が巣立った後、母からのSOSが…『殿さまとわたし』（４）【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月18日）*****介護にまつわる悩みは人それぞれ、単なるファミリードラマの枠には入りきらない、シビアな人生ドラマがそこにはあります。長年にわたり父と母を介護し支えてきた漫画家・ぬまじりよしみさんが描く『殿さまとわたし(1)』から、一部を抜粋して紹介します。主人公・史子の父は、典型的な昭和の人間。定年を迎えて変わるかと思いきや、態度は変わらず「殿様」状態に。

* * * * * * *

前話はこちら

仕事するしかない

離婚に対するハードルが全然違う↓↓↓

責任を全うする母の生き方

弟にはキッチリ家事を仕込んできた↓↓↓



『殿さまとわたし(1) 』（著：ぬまじりよしみ／双葉社）

実家は殿と母の密室サスペンスに

クソうっとうしい↓↓↓

夫婦のことは夫婦にしかわからない

母から電話が↓↓↓

ゆうべからお水が飲めない

うーん↓↓↓

今度はあなたが親孝行する番

今日は仕事休みだったの？↓↓↓

実家から徒歩5分の立地が…

1話から読む

※本稿は『殿さまとわたし(1)』（双葉社）の一部を再編集したものです。