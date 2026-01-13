家事のすべてに難くせをつけてマウントを取り続けていた父。子ども3人が巣立った後、母からのSOSが…『殿さまとわたし』（４）【2025年下半期BEST】
2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月18日）*****介護にまつわる悩みは人それぞれ、単なるファミリードラマの枠には入りきらない、シビアな人生ドラマがそこにはあります。長年にわたり父と母を介護し支えてきた漫画家・ぬまじりよしみさんが描く『殿さまとわたし(1)』から、一部を抜粋して紹介します。主人公・史子の父は、典型的な昭和の人間。定年を迎えて変わるかと思いきや、態度は変わらず「殿様」状態に。
* * * * * * *
仕事するしかない
離婚に対するハードルが全然違う↓↓↓
責任を全うする母の生き方
弟にはキッチリ家事を仕込んできた↓↓↓
『殿さまとわたし(1) 』（著：ぬまじりよしみ／双葉社）
実家は殿と母の密室サスペンスに
クソうっとうしい↓↓↓
夫婦のことは夫婦にしかわからない
母から電話が↓↓↓
ゆうべからお水が飲めない
うーん↓↓↓
今度はあなたが親孝行する番
今日は仕事休みだったの？↓↓↓
実家から徒歩5分の立地が…
※本稿は『殿さまとわたし(1)』（双葉社）の一部を再編集したものです。