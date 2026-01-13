「がん」と診断されたときに直面する「どの病院に行くべき？」「どの医師に診てもらえばいい？」といった疑問――しかし、がん患者のための情報サイト「イシュラン」で編集長を務める医療コンサルタント・鈴木英介さんは「ランキング本や口コミサイトなど、世の中の多くの方が頼りにする情報は、実は賢明な病院・医師選びに結びつきにくい」と語ります。そこで今回は、鈴木さんの著書『後悔しないがんの病院と名医の探し方〜「有名病院」「ランキング」に頼らず、最善の選択を』から、本当に信頼できる主治医にたどり着くための方法を一部ご紹介します。

セカンドオピニオンの勧め

「納得できる治療方針」にたどり着く上で、セカンドオピニオンは外せないトピックです。ただ、セカンドオピニオンと言うと、興味はあるが実際にやるのは何かすごく大変そう、というようなイメージを抱く方が多いのではないでしょうか。

リーズンホワイ株式会社が2018年に行った調査では、がん患者の「セカンドオピニオン実施率の全国平均実施率は6.6%と一桁台」（＊1）です。いざ本当にセカンドオピニオンを取得する患者さんは、極めて少数派であることがわかります。

セカンドオピニオンは、「診察」ではなく「相談」扱いとなるため、保険が効かず、金額的にそこまで気楽に取得できるものではないことが、理由の一つとしてあるかもしれません。

自由診療ですので、セカンドオピニオンの料金は、各病院が自由に設定しています。費用の相場感としては、30分で5,000円〜30,000円程度、1時間で10,000円〜50,000円程度、という感じで、施設によりかなり異なりますが、“安くない値段”であるのは間違いないところです。

また、セカンドオピニオンを取るには、現状の主治医にセカンドオピニオンを取りたい旨を告げ、紹介状を書いてもらったり、検査結果をまとめてもらったりする必要があります。さらに、そうした物理的なハードル以上に、「セカンドオピニオンを取りたいなどと言い出したら、主治医の機嫌を損ねてしまって、ギクシャクした関係になってしまうのではないか」という、心理的なハードルの方が高いかもしれません。

“モヤモヤ”が残るなら、保険が効かなくても取るべき

それでも、「ここ」という時は、勇気を持って、セカンドオピニオンを積極的に取る方が良いと思います。では、どんなケースが「ここ」という時なのでしょうか。

「がん情報サービス」が挙げている事例がわかりやすいので、引用します（＊2）。

・がんと診断された。担当医から説明を受けたが、診断について別の医師の意見を聞きたい

・がんと診断され、治療選択について説明を受けたが決められない

・担当医の話に納得いかない部分がある

・担当医の意見を別の角度からも検討したい

・再発の診断を受けたが、担当医が提示する以外にも治療の選択肢がないかを知りたい

主治医とのやり取りの中で、どうしてもこの事例で出てきたような“モヤモヤ”が残る。そして、看護師や薬剤師などの周囲の医療職に相談しても、その“モヤモヤ”が消えない、ということであれば、セカンドオピニオンの取得を検討してみると良いと思います。

一つだけ注意してもらいたいのは、セカンドオピニオンは、通常の場合は主治医を変更することを前提とはしていない、ということです。あくまでも、第三者としての参考意見をもらうのが本来の目的ですから、この点は誤解のないようにしてください。実際、セカンドオピニオンを受け付けている医療機関では、「転院目的のセカンドオピニオンはお断り」と明確に記載していることも多いです。

いざセカンドオピニオンを取ると言っても、「どの先生にセカンドオピニオンをお願いすれば良いかわからない」と思う方もいるでしょう。

この場合、以下の3点を意識すると良いと思います。

1）主治医と異なる出身大学／医局の医師にお願いする

2）自分のがん種に関わる専門医から選ぶ

3）ネット広告で勧誘する医療機関の医師は避ける

1）については、同じ大学／医局の医師だと、主治医と濃密な関係（先輩／後輩／同期など）である可能性が高く、真の意味で客観的な立場に立ちにくい、という懸念があるからです。また、例えば、一部のがんの術式や抗がん剤の組み合わせなどで、その大学／医局特有の流儀があるケースもあったりしますので、そういった意味でも異なる出身大学／医局の方が良いでしょう。

2）は非常に重要な要件です。真の専門性が担保された医師でなければ、セカンドオピニオンを依頼する意味がありません。

3）は、ネット上で「がん 無料相談」などのキーワードで広告を出している一部の病院は、専門性があるように装っているものの、実際は、エビデンスの乏しい怪しげな治療法を、自由診療で提供するクリニックに誘導する入口だったりするので、要注意です。「まずはお気軽にご相談ください」などと書いてあるようなサイトは、触れずにおくのが吉です。

セカンドオピニオン申し出への反応で、主治医の力量がわかる

誰にセカンドオピニオンをお願いすれば良いかは目星がついたけど、実際に主治医に相談したら関係性が悪くなるような気がして、どうしても言い出せないという方もいるでしょう。

確かに、いざそんなことを申し出るのは、本当に勇気がいりますよね。同じような思いで、セカンドオピニオンに踏み出せない方は、たくさんいらっしゃいます。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

そのような方に知っておいていただきたいセカンドオピニオンの原則が、もう一つあります。

それは、セカンドオピニオンを取りたいと申し出た時、不機嫌になるなど主治医がネガティブな反応をするようであれば、その医師は主治医失格であるということです。確かな力量を持った主治医であれば、セカンドオピニオンを申し出た患者さんに対して、背中を押すことはあっても、否定的になることはありません。

実際、セカンドオピニオンの話を出したら、不機嫌な対応や冷たい対応をされたという患者さんの声もチラホラ耳にしますので、そういった「不適格」な主治医が存在することも確かでしょう。

このような場合では、セカンドオピニオンというより、転院（主治医変更）目的で他院を受診することも、やむを得ないでしょう。受診の度に、モヤモヤどころか不信感が残るような場合も、主治医の変更を含めて検討した方が良いと思います。

セカンドオピニオンに踏み出したTさんのストーリー

ここで、実際にセカンドオピニオンに勇気を持って踏み出した、私の友人であるTさんという乳がんサバイバーの事例を紹介します。（＊ご本人から承諾をいただいています）

Tさんとの出会いは、以前勤めていた職場の同僚だった友人からの紹介がきっかけです。以来、時々食事を一緒にしつつ、彼女の乳がんについても相談に乗っていました。

Tさんは、当初は都内の有名病院で治療をしていたのですが、引越しに伴って、自宅から通いやすい某県内の民間病院に主治医を変更していました。

私が最初に相談に乗った時は、ちょうど検査で転移が見つかったということで、このまま同じ治療で良いのか不安を覚えられていた時でした。

Tさんが通っている病院は、乳腺専門医はいるものの、がん診療連携拠点病院ではありません。治療方針を決める主治医とのやり取りなどを聞いてみても、あまりロジカルな説明がされていないようで、彼女の不安な気持ちを汲もうという感じでもなさそうです。

Tさん自身も、今後の治療方針に不安を覚えていたため、「それなら、とにかく一度セカンドオピニオンを取った方が良いよ」と助言をしました。

仕事ではクライアントにズバズバ直言するようなタイプのTさんですが、「いや、でも、そんなことを言い出して、いいのでしょうか？」と、尻込みしています。

そこで、私は、「いやいや、セカンドオピニオンを持ち出して嫌な顔をするようであれば、その医師は主治医失格だから、やめた方が良い。そういう意味での、良いリトマス試験紙になると思うよ」と言いました。

実際に、Tさんは次の外来時に、改めて今後の治療方針を主治医に尋ねましたが、納得のいくような話はやはりありませんでした。

セカンドオピニオンを切り出すと露骨に嫌な顔をされ、「どこに行っても、同じこと言われるだけだと思うよ」と嫌味を言われ、「ここは命を預けるところではない」と確信できたとのことでした。

結局、「県内であれば、ここが良いのではないか」と、一緒に考えたセカンドオピニオン先が、Tさんの受け入れを承諾してくれたため、現在はそちらで、極めて良好な状態で治療を続けています。

（Tさんの場合、結果として主治医を変更するという結末になりましたが、本来のセカンドオピニオンは最初から転院目的で取るものではない、ということは改めて申し上げておきます。逆に言えば、別に現在の主治医を信頼していないわけではないけれど、本当にこの治療方針で良いか、モヤモヤが少し残っているという状況で、他の医師の意見を聞く、というのが本来のあり方だと思います。）

※本稿は、『後悔しないがんの病院と名医の探し方〜「有名病院」「ランキング」に頼らず、最善の選択を』（大和書房）の一部を再編集したものです。