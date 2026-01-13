50代になって、「何かを変えたいけど、何から始めればいいかわからない」「やりたいことはあるけど、自信がない」…こうした悩みを抱えている人はいませんか？ インスタグラマーのしょ〜こさんは、「誰だって、いくつになったって、新しい世界を見に行くべき」と語り、50代になってから二拠点生活や海外へのひとり旅を始めるなど、さまざまな「実験」を行っています。そこで今回は、そんなしょ〜こさんの著書『５０代、「心地いい暮らし」は自分でさがす 東京・京都の二拠点生活、海外ひとり旅、憧れの身軽な生き方』から抜粋し、お届けします。

少し先を行くセンパイの話

数年前、ＳＮＳで一方的に見ていた人の中に、カメラマンをしながら世界を旅している女性がいました。当時はまだ海外なんて遠い存在だったから、「いつか私もそんな風になりたいなぁ」と思っていました。

最近はＳＮＳで「ノマドワーカー」という言葉をよく耳にします。広辞苑をひくと、特定の場所に縛られずに、カフェやコワーキングスペースなど、場所を移動しながら働く働き方とありました。海外にそのフィールドを広げる人もいて、フリーランスとして日本の企業から仕事を受注して海外で働くという選択をする人も多いようです。

私がジョージアで出会った女性も「もう４年もノマドをしていました」と話してくれました。最初は留学から始まり、日本で働いたけど精神的に病んでしまい、海外へ。もちろん大変なこともたくさんあるようですが、水を得た魚のように生き生きと話す姿を見ていると「生き方はひとつじゃないし、住む場所も自分で選べるんだな」と勇気が出ます。

ほかに似た生活があるかとChatGPTに聞いてみました。定期的に住む場所を変えるアドレスホッパー。キャンピングカーなどを使った車中泊生活のバンライフ。ヨットやクルーズ船に住みながら世界を旅する船上生活者もいるらしい。そんなにいろんなパターンがあるのかと驚いてしまいました。どこに住むか、どんな生活をするかは自分次第なんですね。そう考えると、可能性の豊かさと選択肢に一気に視野が広がる気がします。

私はどこへ向かっているのか

私の知り合いに「パーマネントトラベラー」という生き方をしている人もいます。こちらは広辞苑に載っていない言葉ですが、常にさまざまな国を移動し、特定の場所に縛られない生活を送る富裕層を表すらしい。

私の知っている人は「やりたくてやっているわけじゃないけど、なぜかこんな流れになってしまった」とおっしゃっていました。私には理解しきれない部分があり、真似しようとしても難しいけど「こんな暮らしもあるんだな」と価値観を広げる存在として観察しています。

私が「家を手放す」という発信を始めたときに出会った同世代の女性が、「私も数年、そんな生活をしていました」と教えてくれました。実家じまいをしたあと、スーツケースを持ってフラッとオーストラリアへ。持ちきれない荷物はトランクルームに預けたとのこと。本当にやっている人がここにいた！ だけど数年で飽きてまた日本に帰り、結局はまた部屋を借りたのだとか。「定住しないことに疲れたのかもしれない」と笑っていました。

さて、私はどこへ向かっているのか。定義に縛られず、でも「なぜそれをするのか？」という問いだけは忘れないでいたいと思っています。

「現実問題、そこのところどうなの？」にお答えします

「家をなくすって、具体的にはどうするの？」と、必ず聞かれます。

まず、宿泊する場所はマストで必要です。海外ではこれまで通り、エアビーかホテル。日本はウイークリーマンション、マンスリー物件を契約するか、あるいはホテル、エアビーという選択肢があります。いずれにしても予算はかかります。



私は現在、インスタグラムの収益や自分の講座を開いて収入を得ています。今のところそれでまかなう予定ですが、ほかにもできることがないか、常に考えています。今の時代、どこかの会社に勤めていてもいつどうなるかわかりません。会社勤めだから安定しているとは思いません。たとえ会社員であっても、収入の入り口は複数あったほうがいいというのが私の考え方。ひと昔前と違って、その方法もさまざまであると感じています。

そもそも私自身、インスタグラムを仕事にできる日がくるなんて、想像もしていませんでした。

自分が好きなこと、得意なことを活かして収入を得ることができる昨今。50代で、特に取り柄もない、美人でもない、学歴もない子持ちの私ですら、たまたま時代の波に乗らせてもらって、ひょんなことから発信という仕事をしているのですから、誰にだって間口は開いているはず。副業のバリエーションも増えているし、個人が得意なことを活かして人の役に立つチャンスはそこら中にあると思っています。

もちろん苦労とか面倒なこと、大変なことはたくさんあるけど、やればできることはたくさんある。それを「選ぶか、選ばないか」──究極、違いはそれだけな気がしています。

そのときできることをする

先日こんなことを聞かれました。

「災害のときはどうするんですか？」

ふーむ、確かに。だけど思うんです。災害ってどんなタイミングで遭ってしまうかわからないですよね。家にはある程度備えがあっても、災害時に家にいるとは限らない。じゃあ外で災害に遭ったときのために、あれもこれも準備して──これってキリがないと思うのです。もし飛行機が落ちたらどうする？ もし宿泊先で津波に襲われたら？ 道を歩いていて大地震が来たら？ 想定するだけキリがありません。

私の考えは、「そのときできることをする」。それしかないと腹を括っています。下手したら死ぬかもしれない。けれど、そうなったら仕方ない。願わくは何かがあったとき、自分のことだけ考えるよりも人のために動ける自分でありたい（本当にそんな行動が取れるかどうかはわからないけど、せめて心に留めておきたい）。

もし何かの形で窮地に陥ったら、そのときに考えます。「ふんどし１枚」じゃないですが、ゼロからやり直すしかないと。誰でもそんなピンチに陥る可能性はゼロではない。いつ地震が来るかわからないし、いつ会社が倒産するかはわからない。来月離婚するかもしれない。「何があっても対応できる自分でいること」しか、ないんじゃなかろうか。

そのためにも世界を知って、いろんな体験をしたいし、情報を深めたい。せめて寿命を待たずに病気で倒れないよう、健康でいようと思っています。そのために、運動して食事に気をつけて、今できることをやるのです。

死に方が選べないなら、せめてそのギリギリまで精いっぱい生きましょうぞ。

