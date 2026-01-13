NEWSの小山慶一郎さんは1月12日、自身のInstagramを更新。成人した当時の写真を公開しました。（サムネイル画像出典：小山慶一郎さん公式Instagramより）

NEWSの小山慶一郎さんは1月12日、自身のInstagramを更新。成人した当時の写真を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】成人当時の小山慶一郎

「ギャル男でかっこいい〜」

小山さんは「22年前、小山の成人の日。地元の成人式から帰って来て実家で撮った写真」と説明し、1枚の写真を投稿。ヘアスタイルや「#片手にガラケー」を持っているのが、時代を感じさせます。成人式の後ということでスーツを着用していますが、とても格好いいです。

ファンからは「チャラいねwww」「イケイケです」「ギャル男でかっこいい〜」「イケメンThe平成」「時代を超えてカッコイイ」「実家でも鬼盛れててすごい……」などの声が寄せられました。

現在の姿にも「髪型平成すぎる」の声

2025年12月18日の投稿では、現在のソロショットを公開した小山さん。「髪型平成すぎる」「イケメン！？？チャラ小山好きです」など、この写真も平成を感じさせると話題になっていました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)