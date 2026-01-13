ナンバープレートで地元愛を感じる「東京都の地名」ランキング！ 2位「品川」、1位は？【2025年調査】
全国で交付されているナンバープレートには、その土地ならではの地名が記載されています。地名に愛着やこだわりを持っている人も多く、ご当地ナンバープレートも交付され人気です。
それでは、「ナンバープレートで地元愛を感じる東京都の地名」ランキングの結果を見ていきましょう。
そこで、All About ニュース編集部は11月25〜26日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート（関東地方）」に関する独自のアンケート調査を実施。今回は東京都のナンバープレートに関するランキングを作成しました。
2位：品川／67票2位に選ばれたのは品川でした。品川ナンバーの区域は、中央区、千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、島しょ地域（離島）となります。
東京23区の中でも、特に高級住宅街が数多く並ぶ地域が対象となっている品川ナンバー。渋谷区や目黒区などおしゃれなイメージのエリアもあり、古くから憧れのナンバープレートとして有名です。中でも品川区は、大都市でありながら歴史も感じられる街として人気。活気ある昔ながらの商店街も多く、地元愛が強い人が多いイメージです。
回答者からは「品川ナンバー＝ステータスというイメージが全国的にも浸透」（50代女性／神奈川県）、「歴史ある地域で都民の誇りを示せるから」（20代女性／東京都）、「都会的なイメージがあり、誇らしさを感じるので地元愛が強い印象」（30代女性／愛知県）などのコメントがありました。
1位：世田谷／70票1位に選ばれたのは世田谷でした。世田谷ナンバーの区域は、世田谷区となります。図柄入りナンバープレートも交付され、デザインは世田谷区の花・サギソウと多摩川をイメージしたものになっています。
世田谷区の人口は90万人を超えて東京23区でトップ。若者にも人気が高いエリアが点在する一方で、砧公園、駒沢オリンピック公園、世田谷公園など自然も豊かで暮らしやすい区として知られています。また、各地に商店街があり、地元に根付いた生活をしている人が多いことでも有名です。
回答者からは「人気の地域で住んでる人も満足してそうだから」（30代女性／埼玉県）、「お金持ちの住む土地のイメージなのでステイタスに思っている方が多そう」（40代女性／青森県）、「住宅地としての落ち着いたイメージが地元愛に繋がると感じる」（20代女性／大阪府）などのコメントがありました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)