【書影】『平野レミ大百花』

シェフじゃなくてシュフ

シャンソン歌手で料理愛好家というのが私の肩書。なぜ「愛好家」なのかというと、料理の仕事をし始めた三十代の頃に、ＣＭの仕事で「肩書は料理研究家でいいですか」と聞かれたことがあったの。その時に、夫の和田さん（二〇一九年に死去したイラストレーターの和田誠さん）が、「レミは研究家じゃないよね。愛好家だよね」って言ったのよ。

料理学校に行って習ったわけでもないし、ただ、ただ楽しくてやってきただけだから、研究家というよりも、そっちの方がぴったり。それからずっと私、愛好家になっちゃった。シェフじゃなくてシュフ の料理を考えてきました。

シュフだから、できるだけ手間と時間を省いて、家族においしいものを食べさせたい、という気持ちよね。気が短くてせっかちだし、おいしくないものを作ったり、食べたりするのも嫌なんです。

だから、お店や旅先でおいしいものに出会ったら、どうやってこの味を出すのか聞いてみたり、家で再現したり。アイデアをメモに書き留めたりもしています。

そうすると和田さんが「レミのご飯、おいしいね」って食べてくれるのよね。よく人が集まる家だったから、出した料理が評判になって。そうやって家族と自分のために工夫してきたことが、ひょんなきっかけで仕事になりました。

「ベロシップ」でつながる絆

だから、私の料理の基本は、家族で受け継いできた「ベロシップ」だと思います。ベロ、つまり、食べ物を味わう舌や味覚は、子どもの頃から、毎日の食卓の中で育っていくもの。

アメリカ人の血を引く父と料理上手な母の間に育った私のベロと、和田さんのベロとは全然違うのに、お互いにおいしいと思う味覚、ベロが合ったのね。



『平野レミ大百花』（著：平野レミ 聞き手：大森亜紀／中央公論新社）

息子の唱（しょう）と率（りつ）にも料理は直接教えていないのに、二人が結婚した樹里ちゃん（俳優の上野樹里さん）や、あーちゃん（料理家の和田明日香さん）に聞くと、息子たちは料理が上手なんだって。ベロシップで家族の絆がつながっていると感じます。

でも、本業はシャンソン歌手で歌も大好きそんな私のこれまでを、私の家族の話とともに紹介します。

祖父はアメリカ人

詩人で仏文学者の平野威馬雄（いまお）が私の父です。詩の同人「青宋（せいそう）」を主宰し、『モオパッサン選集』『ファーブルの昆虫記』の訳、南方熊楠の『くまぐす外伝』などたくさんの本を書いています。ＵＦＯやお化けの本もいっぱい出しています。

話が面白くって優しくて、愛のいっぱいある人。鼻筋が通っていてかっこいいのに、私がそう言うと「顔のことは言うな」と嫌がりました。容姿で差別された幼い頃の心の傷が残っていたのでしょうね。



祖父のヘンリー・パイク・ブイ（手前右）と若か りし頃の祖母の駒（手前左）、サンマテオの墓の写真（著者提供）

父の父、つまり私の祖父は、ヘンリー・パイク・ブイ（一八四八〜一九二〇年）というアメリカ人です。私は外国の血が四分の一入っているクォーターというわけ。ブイは、カリフォルニア州の弁護士でしたが、サンマテオにある豪邸で暮らす資産家で、フランスで音楽の修業をしたこともあったそうです。



ブイ氏がサンマテオの屋敷の前で訪米団を迎えた 時の写真。向かって右隣は渋沢栄一（著者提供）

妻を亡くした後、一八九三（明治二十六）年に来日します。久保田米僊（べいせん）や島田雪湖（せっこ）らと交流して、日本画や書を習い、書家の巖谷一六（いわやいちろく）から「武威（ぶい）」と雅号をもらっていました。祖母の駒（こま）と知り合い、一九〇〇年に父が生まれますが、父が物心ついた頃には、日本を離れていました。

祖父は日米の架け橋

アメリカに帰った祖父は、反日感情が高まっていたアメリカで、一九〇五年に日本を紹介する「ジャパン・ソサエティー」（現在の北カリフォルニア・ジャパン・ソサエティー）を、アメリカの名門スタンフォード大学の初代学長を務めたデビット・スター・ジョーダン氏らと作っています。私も祖父の縁で、講演をしたことがあるの。

祖父は屋敷に、日本風の門を造って、素敵な日本庭園も残しています。そこに、渋沢栄一さんらの訪米団を迎えた時の写真が残っています。一行の中には、日本のアンデルセンと呼ばれた童話作家、巖谷小波（さざなみ）も参加していました。尾崎紅葉の小説『金色夜叉』の貫一のモデルとされる人。祖父は一行を歓待し、講演会を開いたりして、日米の橋渡し役を務めていたようです。

祖父が再び日本にやってきたのは、父が小学一年生の頃。二年ほど滞在し、父に英語やフランス語の手ほどきをし、父の弟の武雄が生まれました。

次の来日は、父が大学に入る頃。詩を書いていた父に「お金のことは心配しなくていいから、好きなことを勉強して生きていくように」と言い、朝寝坊をしていると、目覚まし時計代わりにバイオリンでシューベルトを弾いて父を起こしに来たそうです。そのバイオリンも、名器ストラディバリウスだったと聞きましたが、祖父が亡くなった後に誰かに持っていかれちゃったそうです。

祖父は母国の財産を整理しに一度アメリカに戻り、それが父との最後の別れになりました。父によると、反日感情を和らげようと演説していた最中に倒れ、一九二〇（大正九）年十二月に急死します。

その晩、祖父が置いていったケースの中のバイオリンがブーンと鳴ったと、父と武雄おじさんが話していました。そんな不思議な体験も、父が後に超常現象に関心を持つきっかけになったのかもしれません。

本場仕込みの洋食の普及に祖父も一役

祖父は、日本での洋食の普及にも一役買っています。

祖父が一九〇八（明治四十一）年にアメリカに戻る時に、平野家と家族ぐるみの付き合いがあった京都の家の青年で、十九歳の山本豊次郎さんを一緒に連れて行くのです。祖父は息子と旅するがごとく世界各地を一緒に回ります。十一月に横浜を出航して、香港、インド、エジプト、ヨーロッパ。豊次郎さんの日記が残っていて、旅の様子を見せてもらったことがあります。

カリフォルニアのサンマテオにある祖父の屋敷には、客人も多く、料理人もいて、豊次郎さんもその中で働いていたそうです。十一年ほどをアメリカで過ごし、そこで覚えた味を京都に開いた自身の店「丸太町東洋亭」で披露したのです。

＜豊次郎氏は、当時のホワイトハウスの料理本を日本に持ち帰ってきた。本場仕込みの味を求める海外客、学者や文士が集まる店はサロンのようだったという。店の屋上にブドウ棚を作り、近郊の菜園で野菜を栽培するなど独自のホスピタリティーで客をもてなして評判になった。豊次郎氏は、アメリカと戦争に入る前の一九四一（昭和十六）年四月に急死。店を受け継ぐ孫の山本福枝さんは、今も店にブイ氏ゆかりの品などを飾っている＞

父のルーツを感じて

祖父は京都で書画や日本語などを習っていました。その縁で京都に、祖父が書いた軸を持っている方も多いのです。アメリカで『日本画の描法』という本も出し、日本が好きだった祖父は、豊次郎さんに西洋文化や味を伝えたいと思ったのかもしれません。

父も京都が好きで、出版社・白川書院の雑誌「月刊京都」初代編集長の臼井喜之介（うすいきのすけ）さんの家によく泊めてもらっていました。

私も一緒に連れて行ってもらい、丸太町東洋亭で食事をして、ビーフシチューを食べながら、祖父の思い出を聞きました。父はお肉が大好物でおいしいものが大好き。そんな父に私のベロは鍛えられたのかもしれません。



家族で行った墓参り。前列左が父、右が私。後列左が母（著者提供）

後に和田さんと遅い新婚旅行でカリフォルニアに出かけた時、祖父の墓がサンマテオにあると父に聞いたことを思い出し、二人で行ってみました。詳しい場所を知らないままに出かけましたが、丘の上の大きな建物を見た時にゾクッとした。行ってみたら、そこが祖父の墓所でした。祖父は私に見つけてほしかったのかもしれませんね。

父母も連れて、平野家全員ですぐサンマテオに墓参りに出かけ、父の面影がある親戚とも会いました。父のルーツが確かにあると感じて感慨深かったことを覚えています。

※本稿は、『平野レミ大百花』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。