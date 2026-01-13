金融資産8400万円でも「節約した月の貯金額を見るのが楽しみ」69歳女性、老後の心配事
ここでは、All Aboutが実施している「年金に関するアンケート」に回答のあった、北海道在住69歳女性のケースを見ていきます。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：850万円
現在の預貯金：4000万円、リスク資産：4400万円
これまでの年金加入期間：厚生年金490カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：8万4000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：不明
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：不明
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
ひと月の支出は約「5万円」に抑えられていて、繰り上げ受給により減額された年金額でも「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては「基本的にコンビニで買い物はしないようにして、スーパーで買うこと」で出費を抑えているとあります。
それでも今後の生活において「貯金がなくなってしまうことが不安」と言います。
一方で「節約した月の貯金を見るのが楽しみ」と老後のひそかな喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：69歳女性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：850万円
現在の預貯金：4000万円、リスク資産：4400万円
これまでの年金加入期間：厚生年金490カ月
月の年金額は約13万4000円老齢基礎年金（国民年金）：約5万円（繰り上げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：8万4000円（繰り上げ受給）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：不明
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：不明
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
ひと月の支出は「約5万円」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
ひと月の支出は約「5万円」に抑えられていて、繰り上げ受給により減額された年金額でも「毎月賄えている」と回答されています。
現在は求職中も「就職先が見つかるか不明」現在は求職中だそうですが、「就職先はうまく見つかるか分からない」と苦労している様子。
年金生活においては「基本的にコンビニで買い物はしないようにして、スーパーで買うこと」で出費を抑えているとあります。
「貯金がなくなってしまうこと」が老後の不安老後資金は預貯金4000万円、リスク資産4400万円をすでに確保しているという投稿者。
それでも今後の生活において「貯金がなくなってしまうことが不安」と言います。
一方で「節約した月の貯金を見るのが楽しみ」と老後のひそかな喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)