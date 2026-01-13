「ちょっと流石にダメでは」XG、改名に心配の声。“優生思想”を想起？ 「大丈夫か」「センスを感じない」
HIPHOP／R＆Bグループ・XGの公式X（旧Twitter）は1月12日に投稿を更新。グループ名を「Xtraordinary Girls」から「Xtraordinary Genes」へ変えることを発表し、称賛の声と共に心配の声が上がっています。
【投稿】Xtraordinary Girlsの改名後の名前は？
また、「XGの始まりである『Girls』から、さらにそのCOREにある『Genes』を原点として、より深く、より本質的な進化を遂げ、世界中のさまざまな境遇や背景を持つ人たちをエンパワーできる存在であり続けられるよう、これからも邁進してまいります」ともつづりました。
コメントでは、「世界中に力を与える存在…まさにXGちゃん達に合った改名ですね」「メンバー全員が成人式を終えたこのタイミングで、Girlsとしてではなく、より範囲の広げたエンパワメントを行なっていく。地球規模、なんなら宇宙規模の壮大な第二章が始まっていく」「ほんとにかっこよすぎてむり」「ガチッ、って音が鳴るくらいしっくりきた」「はぁもう好きだわ」と好意的な声が上がっています。
一方で「なんでgenesにしちゃうのよ。優れた遺伝子って。それ優生思想じゃん」「この名前だと優生思想を想起させるのだが大丈夫か…？」「これはこれでキツいぞ」「これ、改名した意図なに？」「この名称にセンスを感じない。残念だ」「ちょっと流石にダメではと思う」と、危険性を指摘する声や厳しい声も寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】Xtraordinary Girlsの改名後の名前は？
「これはこれでキツいぞ」同アカウントは、「このたび、XGはグループ名を『Xtraordinary Girls』から『Xtraordinary Genes』へと進化さたことをお知らせいたします」と英語で報告。さらに公式Webサイトのリンクを掲載し、「『Genes』には私たちの核(CORE)に宿る力や創造性、そして常識にとらわれずに新たな文化をつくり続ける精神が込められております」と名前の由来を明かしています。
コメントでは、「世界中に力を与える存在…まさにXGちゃん達に合った改名ですね」「メンバー全員が成人式を終えたこのタイミングで、Girlsとしてではなく、より範囲の広げたエンパワメントを行なっていく。地球規模、なんなら宇宙規模の壮大な第二章が始まっていく」「ほんとにかっこよすぎてむり」「ガチッ、って音が鳴るくらいしっくりきた」「はぁもう好きだわ」と好意的な声が上がっています。
一方で「なんでgenesにしちゃうのよ。優れた遺伝子って。それ優生思想じゃん」「この名前だと優生思想を想起させるのだが大丈夫か…？」「これはこれでキツいぞ」「これ、改名した意図なに？」「この名称にセンスを感じない。残念だ」「ちょっと流石にダメではと思う」と、危険性を指摘する声や厳しい声も寄せられました。
1stフルアルバム発売23日に1stフルアルバム『THE CORE - 核』を発売する同グループ。それに合わせた改名なのでしょう。賛否両論、さまざまな意見が集まっている状況ですが、今後公式コメントが発表されるのか注目されます。
(文:橋酒 瑛麗瑠)