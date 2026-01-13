前と後ろにそれぞれエンジン搭載!?

2026年1月9日から11日まで開催の「東京オートサロン2026」は、クルマ業界の新年会ともいえる年明け最初の一大イベントです。

さまざまなショップやカーメーカーが多くのモデルを出展するなか、西ホール2にブースを構える「サーキット＆ドリームス CLR（以下CLR）」では、“第二形態”へと進化を遂げた「ツインエンジンカー 双竜」が、圧倒的なオーラと異彩を放っていました。

栃木県日光市を拠点とするCLRは、サーキット走行やドリフトを得意とするチューニングショップ。

昨年2025年の東京オートサロンに出展した“第一形態”の双竜は、大胆かつユニークな発想を現実のものとすることで、大きな話題を呼びました。

双竜のベースは、バタフライウイングドア（いわゆるガルウイングドア）を備えた往年の小型2ドアクーペ、トヨタ「セラ」です。

とはいえ、もはやほぼその原型は留めていません。

双竜最大の特徴は、何と言っても前後に搭載した2機のエンジンで、しかもフロント側は日産の「SR20VET」、リア側はホンダの「K20A」という“異なる竜（エンジン）”が鎮座しているのです。

最高出力はそれぞれ550ps＋500psを発揮し、単純計算では1050psという暴力的なパフォーマンスを実現しています。

ちなみに異なるエンジンをあえて選んだ理由は、「他に無くて面白いから」というぶっ飛んだものでした。

今回は“第二形態”ということで、キャビン以外は剥き出しだったボディに、3Dプリンターで出力したカーボンファイバー製のボディが装着されています。

その製作過程では、技術の進化という恩恵を受ける一方、思わぬトラブルやどうしても出てしまうパーツの“歪み”に難航したといいます。

代表である渡辺 拓郎さんによると、パーツを細分化するだけでなく、逐一調整せざるを得なかったため、3Dプリンターの傍らで寝ることもあったそうです。

※ ※ ※

次なる“第三形態”について尋ねてみると、「車検の取得を目指していくつもりです（笑）」という驚きの回答が返ってきました。

外国人ゲストがため息交じりに「クレイジー…」とこぼしていたモンスターマシンが、いつしか公道に降臨する時が来るのかもしれません。