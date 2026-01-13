Image: Shutterstock

まさか実現するとは…！

1月12日、GoogleがAppleとの共同声明を発表しました。AppleはGoogleと協業してAIサービスの基盤にGoogleの「Gemini」を採用し、次世代のSiriもGoogleの「Gemini」モデルとクラウドテクノロジーで開発されるとしています。

AI機能の開発に苦戦するApple。ライバルのGoogleのAI「Gemini」はもう「結構役立つヤツ」みたいなポジションにすでに座っていますけど、Siriはいつになったら賢くなるんだ？ みたいに言われていましたよね…。

Siriの背後にGeminiの影。Appleが年間10億ドルで手にする｢Googleの脳｣

この解消のため、2025年の11月にはSiriをGeminiベースで開発するのでは？といった報道も聞こえてきていました。当時は、そんな…まさか？ みたいに思っていたんですけど、いやぁ…本当に手を組むとはね！

Geminiベースで賢くなったSiriは今年登場予定

このGeminiベースのAIが動くのいつ頃？ 結構先の話？ と思いきや、今年登場予定のパーソナライズされたSiriからGeminiモデルを採用されるとのことで割と近い未来。

ただ、声明の文面を読む限り、SiriがそのままGeminiに差し替わるわけではないみたいですね。

あくまでもGeminiはAI機能の基盤としての利用となり、AppleのAIサービス（Apple Intelligence）は、引き続きAppleのプライバシー基準を維持しつつ、AppleのデバイスとAppleの「Private Cloud Compute（Appleのセキュリティを保ちつつAI処理をクラウドに拡張する技術）」で行うとしています。

とりあえず、6月頃に開催されるであろう、Appleの開発者向けカンファレンスWWDC 26では何かしらまとまった発表がありそうですね！ Hey Siri、早く賢くなっておくれ！

Source: Google