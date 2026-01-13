TDS25周年、12年ぶりのWFP新ステージショー初公開！ “シー初登場”ミラベルらと4つのダンスで盛り上がる〈取材レポ〉
今年開園25周年を迎える東京ディズニーシー。4月15日（水）からはアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を実施予定だが、それに先駆け、1月14日（水）からは、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークに特別な舞台が準備され、ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」が公演される。ウォーターフロントパークでステージを使ったエンターテイメントショーは約12年ぶり。開催前日の1月13日（火）には報道陣向けのプレスプレビューが行われ、祝祭感あふれるショーの様子がお披露目になった。
【写真】シー初登場元気いっぱいのミラベルがかわいい！ 「ダンス・ザ・グローブ！」の様子
■客席から立ち上がってダンスする場面も！
今回始まる「ダンス・ザ・グローブ！」は、ミッキーマウスとディズニーの仲間たちが世界のバラエティーに富んだスタイルのダンスと音楽を披露する約25分間のステージショー。
『ライオン・キング』のラフィキ、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、『ベイマックス』のヒロ、東京ディズニーシー初登場の『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルが中心となった4つのダンスが披露され、最後は客席に座っていたゲストたちが立ち上がり、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、グーフィー、チップ＆デール、ホセ、パンチートと一緒になって踊るという内容だ。
あいにく強風のため特別バージョンでの実施となったが、祝祭感満載の音楽に合わせて、ゲストが参加できる本ショーに会場は大盛り上がり。映画でおなじみの音楽たちがミックスされた「ダンス・ザ・グローブ！」は、25周年にふさわしい、ポジティブなパワーにあふれ、どこか海風のような爽やかさも感じさせるショーとなっていた。
東京ディズニーシーの「ダンス・ザ・グローブ！」は、1月14日（水）から2027年3月31日（水）まで開催。
