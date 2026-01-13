肺がんのため８１歳で死去した、フリーアナウンサーの久米宏さん。

久米宏さんの妻・麗子さんが追悼のコメントを公表しました。



久米宏さんの妻・麗子さんは「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。」と、投稿。



続けて「自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います。常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人でした。彼は若いスタッフが大好きでした。楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だったに違いありません。」と、記しました。





そして「そして何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。」「久米 麗子」と、綴っています。



【 久米宏さん プロフィール 】

生年月日：1944年7月14日

出身地：埼玉県

1967年、早稲田大学政経学部卒業し、TBSに入社。テレビでは「ぴったしカンカン」「ザ・ベストテン」、ラジオでは「久米宏の土曜ワイド ラジオＴＯＫＹＯ」などの番組を担当し、人気を博す。

1979年：ＴＢＳを退社。フリーに。

フリー転身後は、日本テレビで「おしゃれ」（1980年〜1987年）、「久米宏のTVスクランブル」（1982年〜1985年）を担当。

そして、１９８５年から、テレビ朝日で「ニュースステーション」のメインキャスターを２００４年までつとめるなど、テレビ史に残る活躍をしました。







