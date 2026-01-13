米男子ゴルフのＰＧＡツアーは１２日、サウジアラビアの政府系ファンドが支援する超高額賞金ツアー「ＬＩＶゴルフ」に参戦していたブルックス・ケプカ（米国）の復帰を認めたと発表した。

ツアーから２年以上離れており、２０２２〜２５年シーズンにメジャー大会かプレーヤーズ選手権で優勝した選手だけが対象となる復帰制度「リターニング・メンバー・プログラム」を新設した。

復帰には金銭的な条件が課され、メジャー５勝を含むＰＧＡ通算９勝を挙げている３５歳のケプカは５０００万〜８５００ドル（約７９億〜１３４億円）以上を損失する可能性があるという。さらに、ＰＧＡの要請により、ケプカは５００万ドル（約８億円）の慈善寄付を行うことに同意した。

ケプカは今季第３戦のファーマーズインシュアランス・オープン（２９日開幕、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ）から出場する。「子供の頃からＰＧＡツアーで戦うことを夢見ていた。そして今日、ＰＧＡツアーに復帰することを発表できることに、同じように興奮している」とコメントした。

ＡＰ通信によると、他に新制度の対象となるのはブライソン・デシャンボー（米国）、ジョン・ラーム（スペイン）、キャメロン・スミス（オーストラリア）の３人。申請手続きの締め切りは２月２日となっている。