UnihertzがQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマホの次期モデル「Titan 2 Elite」を予告！外観公開で正方形画面のスリムボディーに
Unihertzは12日（現地時間）、同社が展開しているQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマートフォン（スマホ）「Titan」シリーズの次期製品「Unihertz Titan 2 Elite」を投入すると予告しています。詳細は後日案内するとし、現在はティザーWebページ（ https://www.unihertz.com/ja-jp/pages/new ）にて最新情報を受け取れるメールマガジンへの登録が行われています。
New 𝗤𝗪𝗘𝗥𝗧𝗬 is coming…Stay tuned 🔥✨ Sign up here > https://t.co/Lh1W8f7zcW pic.twitter.com/NDk42TeZ6J— Unihertz (@Unihertz) January 12, 2026
UnihertzはこれまでにQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマホとしてTitanシリーズを展開しており、これまでに初代「Unihertz Titan」からはじまり、「Unihertz Titan Pocket」、「Unihertz Titan Slim」、「Unihertz Titan 2」の4機種をリリースしています。今回、新たに次機種としてUnihertz Titan 2 Eliteが投入されることが明らかにされ、既存のUnihertz Titan 2と同じように正方形なディスプレイを搭載し、よりスリムで洗練されたデザインになっているようです。
記事執筆：memn0ck
