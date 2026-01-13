今日13日は前線を伴った低気圧が日本海を進む見込みです。



すでに前線や低気圧に伴う発達した雨雲が日本海に延び、多数の雷が発生しています。石川県舳倉島(へぐらじま)では、1時間に18.5ミリのやや強い雨を観測しました。こうした雷雲は東に進んでおり、このあと北陸や東北の日本海側を中心に雷雨となりそうです。落雷や突風にご注意ください。



またこの雨を境にして、北日本付近の上空には寒気が流れ込みます。雨は次第に雪に変わる見込みです。また風も強まり、午後は猛吹雪となる恐れがあります。

北陸や北日本は次第に雪に変わる 関東から西は晴れるところ多く

今日13日の午後は、北陸や北日本の平地で雨、山地では雪が降るでしょう。雷を伴う恐れもあります。落雷や突風などにご注意ください。また次第に寒気が流れ込むため、平地の雨も夕方以降は雪に変わる見込みです。



一方関東では、このあと午後も晴れが続く見込みです。東京都心では明け方に0℃台まで下がりましたが、午後は日差しを受けて気温が上昇。今日の予想最高気温は16℃と、3月下旬並みの暖かさになりそうです。ただ夜は気温がぐっと下がり寒くなりますので、服装選びにお気を付けください。



午前中ところどころで雨が降った西日本は、午後は天気が回復する見込みです。晴れて日の差す所が多くなりそうです。傘の置忘れにはご注意ください。

北陸や北日本 午後は暴風や猛吹雪に警戒を

今日13日の午後は各地で風が強まるでしょう。特に北陸や東北地方では、瞬間的に30メートル以上の台風並みの暴風が吹き荒れる恐れがあります。夕方以降は平地でも雪に変わるため、雪が巻き上げられ見通しがきかないような猛吹雪となる恐れがあります。車の運転などは十分な注意が必要です。また交通機関に影響が出る恐れがありますので、ご注意ください。