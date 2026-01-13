左から⼩林千晃、種粼敦美、市ノ瀬加那、井上和彦

TVアニメ「葬送のフリーレン」第2期完成披露上映イベントが、1月11日にTOHOシネマズ六本木にて開催され、そのオフィシャルレポートが到着した。イベントでは、第2期の第1話(#29)と第2話(#30)が世界最速で全国10カ所の劇場で同時上映されたほか、最新PVとオープニングテーマも公開された。

イベントには、フリーレン役・種粼敦美、フェルン役・市ノ瀬加那、シュタルク役・⼩林千晃が登壇。2期からの新キャラクターで、劇中で“⼈類最強”と謳われた南の勇者を演じる井上和彦もサプライズで駆けつけた。

(C)⼭⽥鐘⼈・アベツカサ／⼩学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

「⼀⾜早く第2期を観に来ていただけるとのことでありがとうございます。⽇本全国⾊々な映画館で沢⼭の⽅が⾒てくださっているとのことで本当に嬉しいです」と、会場を温める種粼の挨拶でイベントは幕を開けた。

種粼敦美

早速、第2期放送を間近に控えた⼼境を聞かれると「9⽉の1期振り返り上映イベントの際は『まだまだ』と感じていたのですが、もう、すぐじゃん！2期も早く観ていただきたいです。本当にすごいです」と⾔葉にできないほど、期待と待ち遠しさを感じていた種粼。

市ノ瀬は「スタッフの皆さんが愛情を込めて作ってくださっているというのが伝わる作品です。映像のクオリティも本当に素晴らしいものになっていますし、早く観てほしい気持ちでいっぱいです」、⼩林は「キャラクターが⽣き⽣きしていて“フリーレンの旅路”が始まったんだなと感じます。僕らがまだ観ていないバトルシーンも是⾮、期待してほしいなと思います」と三者三様に本作への期待を込めてコメント。

市ノ瀬加那

⼩林千晃

アフレコは、1期はコロナ禍直後による状況から別での収録が多かったが、2期は新パーティーのキャストに加え、勇者パーティーのキャストとも⼀緒にアフレコに挑んだという。

⼩林は「第1期のアフレコ時は、ヒンメル役の岡本信彦さんをはじめ、勇者パーティーの皆さんと⼀緒に収録することがほとんどなかったので、とても楽しかったですね」と問いかけると、種粼は「(岡本)信彦さんがヒンメルのように『新パーティー、なんか楽しそうだね。フリーレン』って少し嫉妬していて(笑)」と羨ましがられるほどに、新パーティーらしい空気感が出来上がっていたことを嬉しそうに話し、当時の様⼦を振り返った。

「バトルシーンもそうですし、3⼈で連携する場⾯が2期は多くて。第1期の終盤の魔法を使った激しい演出やバトルシーンを思い返すと、2期のはじまりはゆっくりとしたテンポ感でしたね。ただ、それが“葬送のフリーレンらしい世界観”というか。そんな⽇常のシーンと緊迫したシーンのギャップやメリハリが⾒どころです」(⼩林)、「フェルンとシュタルクの1話の“あの”やり取りが可愛らしくて好きでした」(市ノ瀬)、「1話冒頭の“あの”始まり⽅や、アニメーションの細かい部分にも是⾮注⽬してほしいです」(種粼)と、2期の物語のポイントを思い思いに語り合い、旅路の中でさらに⼀⼼同体感が増した新パーティー及びキャストの絆が垣間⾒えた。

(C)⼭⽥鐘⼈・アベツカサ／⼩学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

さらに、種粼が⾒どころを話す中でも触れられていたのが、第2期に登場する新キャラクター・南の勇者。そのキャストをこの舞台挨拶で発表することを司会が伝えると、⼤きな歓声が。そしてなんとそこに、南の勇者役・井上和彦がサプライズ登壇！会場からは驚きの声とより⼀層の拍⼿が沸き起こった。そして種粼・市ノ瀬・⼩林も「うそ!? 和彦さん!?」と⼝を揃えて、驚いた様⼦を⾒せた。

井上和彦

南の勇者

(C)⼭⽥鐘⼈・アベツカサ／⼩学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

「葬送のフリーレン」に出演するにあたっての感想を聞かれた井上は「『葬送のフリーレン』という作品の名前とクオリティの⾼さはずっと伺っていた中で出演のお話をいただいて、すごく嬉しかったです。皆さんと⼀緒に収録をしましたが、現場を⾒ていて『皆さん、お芝居がすごいな』と感⼼しました」と振り返ると、壇上の3⼈は恐縮するばかり。そして南の勇者のシーンを⼀⾜早く観たという種粼は「2話まで拝⾒しましたが、私は泣いてしまいました」と井上の演技に圧倒されたことを告⽩した。

会場が盛り上がりを⾒せる中、続いて本邦初公開となる最新PVが上映。そのPVの中でオープニングテーマをMrs. GREENAPPLEが担当し、それが彼らの新曲「lulu.」であることが明らかに！

Mrs. GREEN APPLEのOPテーマをを聴いた感想を聞かれると、感動に包まれた様⼦を⾒せた種粼は「壮⼤さもあり、優しさもあるような、包まれる楽曲で泣きそうになってしまいました」と太⿎判を押した。

Mrs. GREEN APPLEによるオープニングテーマ「lulu.」は1⽉12⽇午前0時に、miletによるエンディングテーマ「The Story of Us」はTVアニメ初回放送⽇の1⽉16⽇午前０時に配信リリースとなり、それぞれの映像は1⽉16⽇のTVアニメ初回放送で公開される。

イベントも終盤になり、キャストからファンへのメッセージが贈られた。

井上「とても重要な役を任せていただきました。南の勇者がいなければこのお話はできていないような、とても責任あるシーンもありました。是⾮楽しんで観ていただけたら幸いです」

⼩林「PVも初めて拝⾒しましたし、和彦さんが今この場にいらっしゃることも含めて、不思議な気持ちでいっぱいです。アニメ本編でも驚かされることの連続かと思います。今⽇お越しいただいた皆さんも、このサプライズを経て、第2期の演出も楽しんでいただけのではないかなと思います。原作ファンの⽅もアニメで初めて観られる⽅も、すごく満⾜できる内容になっていると思います。最後まで楽しんでいただけますと幸いです！」

市ノ瀬「ほっこりする⽇常のやり取りや、綺麗な景⾊、バトルシーンなど、1秒1秒余すことなく楽しんでいただける素晴らしいクオリティになっていると思います。和彦さんもサプライズで来てくださって本当に嬉しいです」

種粼「和彦さんがいらしてから、私もふわふわしています。南の勇者とのシーンを観ながら、和彦さんでないと演じられないキャラクターだなと思いました。それを(この完成披露上映では)⼤きなスクリーンで観ていただけるんだと思うと本当に嬉しいです。良いものにしようと動いてくださったアニメスタッフの皆様の努⼒の結晶がついに届けられるんだと。2期も⾒応えがたっぷりあるので最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです」とそれぞれコメント。

サプライズの連続で会場が熱気で包まれる中、1⽉16⽇からの第2期放送に向けた期待感を⼤いに⾼めた舞台挨拶。ファンからは盛⼤な拍⼿が贈られ、⼤盛況のうちに幕を閉じた。