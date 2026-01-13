【ロンドン＝市川大輔】Ｘ（旧ツイッター）で生成ＡＩ（人工知能）を悪用し、他人の画像を性的な画像に加工した投稿が相次いでいる問題で、英放送通信庁は１２日、オンライン安全法に基づき、Ｘに対する正式な調査を始めたと発表した。

英国は同意のない性的な画像の共有を法律で禁じている。放送通信庁は５日、Ｘに対し、英国の利用者を保護するために講じている措置を説明するよう要請していた。期限の９日までに回答を得た上で、正式な調査に踏み切った。

法令に違反していると判断した場合、法令を順守するための措置や損害の救済を求める。世界売上高の１０％の罰金を科すこともでき、深刻な場合は裁判所がサービスの撤退を命じる。

Ｘでは、米実業家イーロン・マスク氏のＡＩ開発企業「ｘＡＩ」が提供する生成ＡＩ「Ｇｒｏｋ（グロック）」が使われている。英放送通信庁の担当者は「Ｘでグロックが違法な性的画像の作成・共有に利用されているという報告があり、深刻な懸念を抱いている」と述べた。

これに先立ち、米国のサラ・ロジャース国務次官は１１日にＸで「英国はロシア式の禁止措置を検討している」と不快感を示した。