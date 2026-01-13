泉房穂参院議員が１２日にＢＳフジで放送された「プライムニュース」に出演し、高市早苗首相が通常国会冒頭で衆院解散を検討しているとの報道についてコメントした。

泉氏は「去年の参院選もそうですし、その前の衆議院総選挙もそうですよ。大抵メディアの予想ははずれてるんですよ。選挙というものはやっぱり短い状況のなかで、なだれ現象が起きたりしますから。まだどうなるか分からないんと違います？やっぱり国民が生活大変で、経済対策して欲しいところにいきなり解散ですから。国民がどっちに触れるかまだわからないと思いますね」と高市内閣の支持率が高いものの、先行きは不透明ではないかと述べた。

松山俊行フジテレビ報道局解説委員長が「前の石破政権の時も、石破さんが総理になった直後に、ある程度、予算委員会で審議をやって、ちゃんと説明してから選挙やるんと言ってて、石破さんが予算委員会もせずにいきなり解散しちゃったんで、そのことに対する批判票って結構でましたよね。同じように今回、経済対策に集中してやるんだって言ってる高市さんがその通常国会で、それを盛り込んだ予算案の審議をやらずにここで解散する。このことに対して同じことが起きるんじゃないかっていう危惧も一部、自民党の中であるんですけど」とコメントを求めた。

泉氏は「その可能性はあると思いますし、加えて短いと言ってもその期間にいろんな出来事とか、報道がなされる可能性もありますから、選挙終盤くらいに何かあると一気に変わる。今はたくさんの政党が出ている状況ですから、どの政党が有利かは簡単には言えないのでは。逆に早すぎたので参政党とか国民民主党はもっとたくさんの数を出す予定だったとするならば、そこまで出せるかどうか分からないので、それが短期決戦、早期解散がどっちに有利かはまだ読み切れないと思います」と状況は流動的だとの見解を示した。

泉氏は東大を卒業後、ＮＨＫに入局。ディレクターとして番組制作に励んだ。司法試験に合格して弁護士活動に取り組み、衆院議員に当選。明石市長にもなり、２５年に参院選に出馬して当選した。