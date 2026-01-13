今回は、イケメン彼氏を捨てようと決意した瞬間についてのエピソードを紹介します。

イケメンというだけで付き合っていたけど…

「イケメンという理由だけで付き合っている彼氏がいますが、彼氏の言動に引っかかることがよくありました。彼氏は私の大切な友人の悪口を平気で言ったり、私を傷つけるような発言をよくしてくるからです。

ただ彼氏と結婚したい気持ちもあり、ずっと我慢していました。そんなある日、結婚したばかりの新婚の友人の家に招待され、彼氏と行ったのですが、そこで彼氏はありえない発言を連発したんです。

『結婚したら金は増えるし家事も全部してもらえるな』『俺は専業主婦とかマジで無理。寄生虫みたいじゃん』などと、耳を疑うようなことを言っていて……。その後、友人が『実は最近妊娠して、専業主婦になったの』と、困惑した表情で言っていたのですが、彼氏の言葉で友人が傷ついていないか心配になりました。また同時に『こんな男、いくらイケメンでも無理だわ』と思い、別れることを決意しました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ こんな彼氏と結婚したら、大変になることは目に見えていますよね。別れて良かったと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。