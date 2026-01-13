齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。1月12日（月）の放送回では、ゲストの峯岸みなみがドラマ出演時に直面した“ピンチ”について語った。

【映像】「演技どうにかしろ」の声にショック！峯岸みなみ、ドラマ出演で酷評…打ち上げで“必死の保身術”

この日はトム・ブラウンと峯岸をゲストに迎え、芸能界で経験したさまざまなピンチを語り合う「芸能界もしものピンチ対策会議」を開催。そのなかで峯岸は、齊藤が主演を務めたドラマにゲスト出演した際の苦いエピソードを明かした。

「（放送後に）エゴサをしていると、『演技どうにかしろ』『見てられない』みたいなコメントがちらほら…。打ち上げに呼んでいただいた時、スタッフさんもそれを見ているだろうから、“やってやった感”は出さないほうがいいのかなと」

これに対し、齊藤は「私も結構エゴサするんですけど、峯岸さんがどうって見たことなくて。関係者の人、たぶん知らないと思います。しかも酷評のわけないと思います」と全力でフォローした。

続けて「打ち上げで（峯岸さんは）盛り上がっていらした」と暴露。悩みを抱えていたようには見えなかったと暗に伝えると、峯岸は「（酷評されなかったら）もっと盛り上がれた」と冗談交じりに返し、スタジオは笑いに包まれた。

さらに峯岸は、打ち上げ後半に見せた“ある振る舞い”についても告白した。「自分の演技が完璧だったとは思っていない」という姿勢をアピールするため、「演技って難しいですね」と監督にわざとらしくぼやいたそう。

「向こうも『いや、よかったですよ』と言うしかないような空気にしちゃった（笑）」と、自らの“必死な保身術”を振り返り、笑いを誘っていた。