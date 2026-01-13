レフェリーを批判したセルティックスのジェイレン・ブラウンへ約553万円の罰金処分

1月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウンへ3万5000ドル（約553万円）の罰金処分を科したと発表した。

罰金の対象となったのは、11日に95－100で敗れたサンアントニオ・スパーズ戦後のこと。ブラウンは、レフェリー陣の判定を批判したことに加えて「俺に対して、彼らは自分たちが望むどんな罰金でも課すことができる」と発言。

セルティックスはホームのTDガーデンで行われたスパーズ戦で、フリースロー試投数がわずか4本、今シーズン平均7.2本を放つブラウンはゼロに終わっていた。対するスパーズは20本を獲得していた。

「もう罰金なら受け入れる。相手（スパーズ）は守備が良いチームだとは思うけど、そこまで強いチームじゃない。誰かビデオを見てくれよ。強いチームと対戦するたびに、いつも同じこと（罵詈雑言）になるんだ。彼らはまるでコールを拒否して、その反対側でタッチファウルを宣告するようなものなんだ」

ブラウンは試合後に、罰金覚悟のうえでレフェリー陣を批判。「俺はゴールに向かってドライブする。フィジカルが強い。フロップしたりしない。接触だって恐れない。力強く攻める。運動能力だって高いんだ。でもこの一貫性のなさは本当に酷いね」とも口にしていた。