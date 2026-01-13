第83回ゴールデングローブ賞の授賞式が、1月11日（米現地時間）に米ロサンゼルス・ビバリーヒルズで開催された。

参考：『ワン・バトル・アフター・アナザー』の圧倒的な映画体験 その巨大な魅力を多角的に考察

映画部門はアカデミー賞の前哨戦のひとつとして注目を集めるゴールデングローブ賞。作品賞は、『ハムネット』（ドラマ部門）と『ワン・バトル・アフター・アナザー』（ミュージカル・コメディ部門）が受賞を果たした。俳優部門では、『The Secret Agent（原題）』のワグネル・モウラが主演男優賞（ドラマ部門）、『ハムネット』のジェシー・バックリーが主演女優賞（ドラマ部門）、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のティモシー・シャラメが主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）、『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』のローズ・バーンが主演女優賞（ミュージカル・コメディ部門）をそれぞれ受賞した。『ワン・バトル・アフター・アナザー』が作品賞（ミュージカル・コメディ部門）、監督賞（ポール・トーマス・アンダーソン）、脚本賞（ポール・トーマス・アンダーソン）、助演女優賞（テヤナ・テイラー）の4冠で最多受賞作となった。

テレビ部門では、リミテッドシリーズ『アドレセンス』が作品賞を含む4冠の快挙を達成。主演男優賞（ドラマ部門）は『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』のノア・ワイリー、主演女優賞（ドラマ部門）は『プルリブス』のレイ・シーホーンが輝いた。作品賞は『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』（ドラマ部門）と『ザ・スタジオ』（ミュージカル・コメディ部門）が受賞を果たした。

第83回ゴールデングローブ賞受賞結果（映画部門）※以下、受賞／ノミネート作品一覧（受賞作は★）

●作品賞（ドラマ部門）★『ハムネット』『フランケンシュタイン』『It Was Just an Accident（英題）』『The Secret Agent（英題』『センチメンタル・バリュー』『罪人たち』

●作品賞（ミュージカル・コメディ部門）★『ワン・バトル・アフター・アナザー』『Blue Moon（原題）』『ブゴニア』『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』『しあわせな選択』『ヌーヴェルヴァーグ』

●主演男優賞（ドラマ部門）★ワグネル・モウラ『The Secret Agent（英題）』ジョエル・エドガートン『トレイン・ドリームズ』オスカー・アイザック『フランケンシュタイン』ドウェイン・ジョンソン『スマッシング・マシーン』マイケル・B・ジョーダン『罪人たち』ジェレミー・アレン・ホワイト『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』

●主演女優賞（ドラマ部門）★ジェシー・バックリー『ハムネット』エヴァ・ヴィクター『Sorry, Baby（原題）』ジェニファー・ローレンス『Die My Love（原題）』ジュリア・ロバーツ『アフター・ザ・ハント』レナーテ・レインスヴェ『センチメンタル・バリュー』テッサ・トンプソン『ヘッダ』

●主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）★ティモシー・シャラメ『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』ジョージ・クルーニー『ジェイ・ケリー』レオナルド・ディカプリオ『ワン・バトル・アフター・アナザー』イーサン・ホーク『Blue Moon（原題）』イ・ビョンホン『しあわせな選択』ジェシー・プレモンス『ブゴニア』

●主演女優賞（ミュージカル・コメディ部門）★ローズ・バーン『If I Had Legs I’d Kick You（原題）』シンシア・エリヴォ『ウィキッド 永遠の約束』ケイト・ハドソン『Song Sung Blue（原題）』チェイス・インフィニティ『ワン・バトル・アフター・アナザー』アマンダ・サイフリッド『アン・リー／はじまりの物語』エマ・ストーン『ブゴニア』

●助演男優賞★ステラン・スカルスガルド『センチメンタル・バリュー』ベニチオ・デル・トロ『ワン・バトル・アフター・アナザー』ジェイコブ・エロルディ『フランケンシュタイン』ポール・メスカル『ハムネット』ショーン・ペン『ワン・バトル・アフター・アナザー』アダム・サンドラー『ジェイ・ケリー』

●助演女優賞★テヤナ・テイラー『ワン・バトル・アフター・アナザー』エミリー・ブラント『スマッシング・マシーン』エル・ファニング『センチメンタル・バリュー』アリアナ・グランデ『ウィキッド 永遠の約束』インガ・イブスドッテル・リレアース『センチメンタル・バリュー』エイミー・マディガン『WEAPONS／ウェポンズ』

●監督賞★ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』ライアン・クーグラー『罪人たち』ギレルモ・デル・トロ『フランケンシュタイン』ジャファル・パナヒ『It Was Just an Accident（英題）』ヨアキム・トリアー『センチメンタル・バリュー』クロエ・ジャオ『ハムネット』

●脚本賞★ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』ライアン・クーグラー『罪人たち』ジャファル・パナヒ『It Was Just an Accident（英題）』エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー『センチメンタル・バリュー』クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル『ハムネット』

●作曲賞★ルドウィグ・ゴランソン『罪人たち』アレクサンドル・デスプラ『フランケンシュタイン』ジョニー・グリーンウッド『ワン・バトル・アフター・アナザー』マックス・リヒター『ハムネット』ハンス・ジマー『F1／エフワン』カンディング・レイ『Sirat（原題）』

●主題歌賞★「Golden」『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』「Dream as One」『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』「I Lied to You」『罪人たち』「No Place Like Home」『ウィキッド 永遠の約束』「The Girl in the Bubble」『ウィキッド 永遠の約束』「Train Dreams」『トレイン・ドリームズ』

●非英語映画賞★『The Secret Agent（英題）』（ブラジル）『It Was Just an Accident（英題）』（フランス）『しあわせな選択』（韓国）『センチメンタル・バリュー』（ノルウェー）『Sirat（原題）』（スペイン）『The Voice of Hind Rajab（原題）』（チュニジア）

●アニメ映画賞★『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』『Arco（原題）』『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』『星つなぎのエリオ』『アメリと雨の物語』『ズートピア2』

●興行成績賞★『罪人たち』『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』『F1／エフワン』『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』『WEAPONS／ウェポンズ』『ウィキッド 永遠の約束』『ズートピア2』

■第83回ゴールデングローブ賞受賞結果（テレビ部門）●作品賞（ドラマ部門）★『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』『ザ・ディプロマット』『プルリブス』『セヴェランス』『窓際のスパイ』『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』

●作品賞（ミュージカル・コメディ部門）★『ザ・スタジオ』『アボット エレメンタリー』『一流シェフのファミリーレストラン』『Hacks（原題）』『こんなのみんなイヤ！』『マーダーズ・イン・ビルディング』

●作品賞（リミテッドシリーズ／アンソロジーシリーズ／テレビ映画）★『アドレセンス』『全部、彼女のせい』『BEAST －私のなかの獣－』『ブラック・ミラー』『人生の最期にシたいコト』『ザ・ガールフレンド ～あなたが嫌い～』

●主演男優賞（ドラマ部門）★ノア・ワイリー『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』スターリング・K・ブラウン『パラダイス』ディエゴ・ルナ『キャシアン・アンドー』ゲイリー・オールドマン『窓際のスパイ』マーク・ラファロ『TASK / タスク』アダム・スコット『セヴェランス』

●主演女優賞（ドラマ部門）★レイ・シーホーン『プルリブス』キャシー・ベイツ『マトロック』ブリット・ロウワー『セヴェランス』ヘレン・ミレン『モブランド』ベラ・ラムジー『THE LAST OF US』ケリー・ラッセル『ザ・ディプロマット』

●主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）★セス・ローゲン『ザ・スタジオ』アダム・ブロディ『こんなのみんなイヤ！』スティーヴ・マーティン『マーダーズ・イン・ビルディング』グレン・パウエル『チャド・パワーズ 人生コンバート大作戦』マーティン・ショート『マーダーズ・イン・ビルディング』ジェレミー・アレン・ホワイト『一流シェフのファミリーレストラン』

●主演女優賞（ミュージカル・コメディ部門）★ジーン・スマート『Hacks（原題）』クリステン・ベル『こんなのみんなイヤ！』アイオウ・エディバリー『一流シェフのファミリーレストラン』セレーナ・ゴメス『マーダーズ・イン・ビルディング』ナターシャ・リオン『ポーカー・フェイス』ジェナ・オルテガ『ウェンズデー』

●主演男優賞（リミテッドシリーズ／アンソロジーシリーズ／テレビ映画）★スティーヴン・グレアム『アドレセンス』ジェイコブ・エロルディ『奥のほそ道 -ある日本軍捕虜の記憶-』ポール・ジアマッティ『ブラック・ミラー』チャーリー・ハナム『モンスターズ：エド・ゲインの物語』ジュード・ロウ『ブラック・ラビット』マシュー・リス『BEAST －私のなかの獣－』

●主演女優賞（リミテッドシリーズ／アンソロジーシリーズ／テレビ映画）★ミシェル・ウィリアムズ『人生の最期にシたいコト』クレア・デインズ『BEAST －私のなかの獣－』ラシダ・ジョーンズ『ブラック・ミラー』アマンダ・サイフリッド『ロング・ブライト・リバー』サラ・スヌーク『全部、彼女のせい』ロビン・ライト『ザ・ガールフレンド ～あなたが嫌い～』

●助演男優賞★オーウェン・クーパー『アドレセンス』ビリー・クラダップ『ザ・モーニングショー』ウォルトン・ゴギンズ『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』ジェイソン・アイザックス『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』トラメル・ティルマン『セヴェランス』アシュリー・ウォルターズ『アドレセンス』

●助演女優賞★エリン・ドハティ『アドレセンス』キャリー・クーン『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』ハンナ・エインビンデル『Hacks（原題）』キャサリン・オハラ『ザ・スタジオ』パーカー・ポージー『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』エイミー・ルー・ウッド『ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル』

参照https://goldenglobes.com/

（文＝リアルサウンド編集部）