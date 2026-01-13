『ばけばけ』（NHK総合）第72話では、トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の新居に不意の来客があった。

参考：蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、『ばけばけ』熊本編新キャスト発表

結婚して、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）と同居することになったトキ。新婚生活と新居での生活が同時にスタートしたことで、あわただしい中に気持ちの方も追いつかない様子だ。夫婦の寝室で、想像を膨らませながらイメージトレーニングするトキがほほえましい。

一家そろっての朝食でも、松野家定番のしじみ汁は引き継がれた。うまそうに汁を飲むヘブンと、「あー」と声を出すトキの姿は、ここが自分たちの家であることを物語っていた。松野家の一員となり、自分のことは自分でやろうとするヘブンも、心機一転、新生活に臨んでいるようだ。

噂を聞きつけて最初に訪れたのは新聞記者の梶谷（岩崎う大）だった。梶谷は朝餉の席にずかずかと上がり込み、家の中を見て回る。ヘブンに面倒なことはないかと聞くのは、ネガティブなコメントを引き出そうとしているのだろう。日本の暮らしが嫌になって帰国する異人が多いことから、大衆受けするゴシップに仕立てる意図が見えた。

日本をリスペクトするヘブンに梶谷のやり方は通じず、その結果「正座大好き。魚の小骨取り大好き」という記事が生まれた。来客は続き、梶谷の記事を読んだ松江市民が挨拶に押し寄せる。知事の江藤（佐野史郎）も訪れ、リヨ（北香那）からの引っ越し祝いを手渡した。

第72話では夫婦になり、一緒に暮らすことで明らかになるカルチャーギャップが描かれていて、ヘブンがトキにするお出かけのキスや、錦織（吉沢亮）が手配した専任の車夫、正座に慣れないヘブンの描写から、ひと騒動ありそうな予感が漂っていた。

作家のヘブンと彼にインスピレーションを与えるトキの二人三脚は二人の生活と表裏一体で、その意味で言うと、2026年初頭からの『ばけばけ』は今作が描こうとするメインテーマに入ったといえる。淡々と日々の暮らしを描いているようで、そこには密度の高いやり取りや感情の機微があって、無数のドラマが織り込まれている。

ヘブンにとって、滞在記の完成は、日本で生きることの意味を見つめることになるだろう。そのことはトキとの生活にどんな波紋を広げるだろうか。なお、不器用な車夫・永見剣造を演じるのは大西信満。若松孝二作品など映画を主戦場としてきた俳優で、朝ドラは本作が初出演である。（文＝石河コウヘイ）