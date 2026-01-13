株式会社マウスコンピューターは、NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPUを搭載した15.6型ノートパソコン「mouse K5-I7G50BK-A」を1月13日（火）に発売した。直販価格は17万4,700円。

sRGB比100%の広色域パネルを搭載したノートパソコン。写真・動画編集などのクリエイティブ用途に適しているという。リフレッシュレート144Hzにも対応している。同社のスタンダードライン「mouse」に属する。

グラフィックスは、従来の「mouse K5」に搭載していた「GeForce MX550」から、「GeForce RTX 2050 Laptop GPU」に変更。リアルタイム・レイトレーシング機能、Tensorコア、AIを活用した超解像技術DLSSに対応し、高負荷処理での安定性が向上した。

インターフェースは、データ転送対応のUSB 3.1端子（USB Type-C）を含むUSB端子を計4基装備。UHS-I対応のSDXCカードリーダーも内蔵した。背面にはHDMI端子とMini DisplayPort端子を備え、本体液晶と合わせて最大3画面を同時に表示できる。

なお1月13日（火）現在、マウスコンピューターではクリエイター向けPCのDAIVをはじめ、デスクトップ製品や一部ノートPCの販売を停止している。

モデル名：mouse K5-I7G50BK-A OS：Windows 11 Home 64ビット CPU：インテル Core i7-13620H プロセッサー グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPU メモリ：16GB（8GB×2／デュアルチャネル） M.2 SSD：500GB （NVMe Gen4×4） パネル：15.6型 液晶パネル（ノングレア／144Hz対応／アスペクト比16：9）