Ä´Íý¥×¥í¥»¥¹¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î2¤Ä¡ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°À®¤¹¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥µ¥Ö¤ª¤«¤º2Áª

¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡Û±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¿©Âî¤òºÌ¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¤ª¤«¤º
º£²ó¡¢¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò»È¤Ã¤¿¥µ¥Ö¤ª¤«¤º2¤Ä¡£Ä´Íý¹©Äø¤Ï2¤Ä¤Î¤ß¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÉûºÚ¤ä¡¢¥µ¥µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤Æ´°À®¤¹¤ë¤ª¤«¤º¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
¢£¤Ò¤é¤Ò¤é¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎÇß¤¢¤¨
Çß¤ÎÉ÷Ì£¤Ç¸åÌ£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1ËÜ(Ìó150g)
¡¦ÇßÆù(±öÊ¬13¡ó¤Î¤â¤Î)¡¡¡Ä¾®¤µ¤¸3¤È1/2
¡¦ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª ¡Ä2g
¡¦º½Åü
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤à¤´ï¤Ç½Ä¤ËÇö¤¯ºï¤ë¡£
2. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢ÇßÆù¡¢ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¡¢º½Åü¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¡¢¤¢¤¨¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬30kcal/±öÊ¬1.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò)
¢£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¥Ä¥Ê¤Î¤´¤Þ¤ß¤½¥·¥ê¥·¥ê
¥Ä¥Ê¤È¤´¤Þ¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó ¡Ä1ËÜ(Ìó150g)
¡¦¥Ä¥Ê´Ì(¥Á¥ã¥ó¥¯)¡¡¡Ä¾®1´Ì(Ìó70g)
¢£¤´¤Þ¤ß¤½¤À¤ì¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡øÇò¤¹¤ê¤´¤Þ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡øº½Åü¡¢¤ß¤½ ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï5¡Á6cmÄ¹¤µ¤Î¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ä¥Ê¤Ï´Ì½Á¤ò¤¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤Æ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÌó2Ê¬ßÖ¤á¡¢¤´¤Þ¤ß¤½¤À¤ì¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡£¥Ä¥Ê¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬168kcal/±öÊ¬1.2g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Ä´Íý¹©Äø¤Î¾¯¤Ê¤¤´ÊÃ±¤Ê¤ª¤«¤º¤Ï¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ºî¤êÃÖ¤¤·¤¿¤ê¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿¢ÅÄÍ¹á»Ò¡¢»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡»£±Æ¡¿¹À¥µ®»Ò¡¢Ê¡ÈøÈþÀã
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿ÃæÅÄÌª´»