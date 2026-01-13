つるの剛士、成人式迎えた長女の晴れ着ショットを“顔出し”公開「モデルさんのよう」「美しすぎます」 5児の父
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が12日、自身のインスタグラムを更新。「長女、本日 #成人式」と書き出し、長女・うたさんの振り袖姿の晴れ着ショットを“顔出し”で披露した。
【写真】「モデルさんのよう」「美しすぎます」長女の“顔出し”晴れ着ショット披露のつるの剛士
つるのは「育てたようで、育てられてきた20年。あっという間だったような、長かったような」「僕が以前歌わせてもらったプリンセスプリンセスのカヴァー曲『パパ』のPVに登場する幼かった長女をみながら、成長に感謝するとともにしみじみしてしまいました」と感慨深げにつづり、上品な振り袖をまとったうたさんの全身ショットを公開。
振り袖には、高く羽ばたいていくように舞鶴がデザインされており「これから娘たちが続々と成人式を迎えるので この先代々受け継がれる振袖も、舞鶴に」と紹介した。
投稿では続けて「改めて本日、#成人の日 を迎えた新成人の皆さま、親御さん、誠におめでとうございます」「うーちゃん！成人おめでとう パパはこれからのうーちゃんの成功を宇宙イチ応援してる」と愛情たっぷりにメッセージを記し、「というわけで、これで我が家も長男、長女と20歳超えがついにふたりになりました」と報告していた。
コメント欄には「うたちゃん 成人おめでとうございます」「振り袖素敵〜とてもよく似合ってますね」「長女さんすごくお綺麗です」「モデルさんのようです」「美しすぎます」「個性的なステキな着物ですね！」「とても綺麗すぎて女優さんのInstagramかと思うほどです」「これからの素晴らしい人生を願って応援してます」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
【写真】「モデルさんのよう」「美しすぎます」長女の“顔出し”晴れ着ショット披露のつるの剛士
つるのは「育てたようで、育てられてきた20年。あっという間だったような、長かったような」「僕が以前歌わせてもらったプリンセスプリンセスのカヴァー曲『パパ』のPVに登場する幼かった長女をみながら、成長に感謝するとともにしみじみしてしまいました」と感慨深げにつづり、上品な振り袖をまとったうたさんの全身ショットを公開。
投稿では続けて「改めて本日、#成人の日 を迎えた新成人の皆さま、親御さん、誠におめでとうございます」「うーちゃん！成人おめでとう パパはこれからのうーちゃんの成功を宇宙イチ応援してる」と愛情たっぷりにメッセージを記し、「というわけで、これで我が家も長男、長女と20歳超えがついにふたりになりました」と報告していた。
コメント欄には「うたちゃん 成人おめでとうございます」「振り袖素敵〜とてもよく似合ってますね」「長女さんすごくお綺麗です」「モデルさんのようです」「美しすぎます」「個性的なステキな着物ですね！」「とても綺麗すぎて女優さんのInstagramかと思うほどです」「これからの素晴らしい人生を願って応援してます」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。