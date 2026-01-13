声優・遠藤璃菜、初デジタル写真集！制服カットなど収録 テーマは「ギターがともだち」
声優・遠藤璃菜の初デジタル写真集『MY FRIEND』が、『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店で発売された。
【写真】制服姿の遠藤璃菜！デジタル写真集の収録カット
遠藤は、「ラブライブ！」シリーズの新プロジェクト『イキヅライブ！LOVELIVE!BLUEBIRD』に登場するスクールアイドル「いきづらい部！」の麻布麻衣役を務めており、注目されている声優。
写真集は、ギターが得意な彼女らしく「ギターがともだち」がテーマ。お出かけするときも、部屋でまったりするときも、寝るときも、さらにはプールで遊ぶときも（！？）ギターと一緒に過ごす姿を撮影。
温かい光に包まれたカットの数々は、写真の向こうから彼女が奏でる音が聞こえてきそうな、臨場感溢れる一冊となっている。
