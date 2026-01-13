フリーアナウンサーの久米宏さんが肺がんのため１日に亡くなったことが１３日、分かった。８１歳。事務所の公式サイトで発表された。

事務所ＨＰによると、通夜、葬儀は近親者により執り行われたという。妻でスタイリストの久米麗子さんもコメントを発表し「久米は最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだ後、旅立ちました」という。

埼玉県出身。早稲田大卒業後、ＴＢＳにアナウンサーとして入社。「ザ・ベストテン」、「ぴったしカン・カン」などの人気番組を担当した。退社後はフリーに転身し、８５年からはテレビ朝日系「ニュースステーション」のメインキャスターに就任。個性を発揮しての軽快な進行で、ニュース番組の新たな形を提起した。

８９年には「巨人が優勝したら丸刈りにする」と番組内で公約を掲げた結果、丸刈り姿に。２００４年３月２６日の最終回では、「厳しい批判もあったが、今にして思えば、批判した方がたくさんいらしたから番組が続けられた」と感謝を伝えて、手酌でグラスに注いだビールを飲み干した。

２０年６月にはＴＢＳラジオ「久米宏 ラジオなんですけど」が終了。レギュラー番組が全て終わる形となり、半世紀に及ぶアナウンサー生活を、「十分やった」と総括していた。