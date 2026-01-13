ハッピーセットに「クレヨンしんちゃん」「ポムポムプリン」が登場! 1月16日から期間限定販売
マクドナルドは、ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」を、1月16日から期間限定で一部店舗を除く全国のマクドナルドにて販売する。
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」は、マクドナルドをモチーフにしたおもちゃ全6種を展開する。変形やアクション、カード遊びなどを通して、想像力や空間認識力、手指の操作性、記憶力といった力を育む内容となっている。物語を考えながら遊ぶ要素も盛り込まれており、自由な発想で楽しめるラインアップだ。
ハッピーセット「クレヨンしんちゃん」(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
ハッピーセット「ポムポムプリン」は、2026年に30周年を迎えるサンリオの人気キャラクターをモチーフにしたおもちゃ全6種が登場する。時計や定規、小物入れなど、食事や勉強、片付けといった日常生活のシーンで使えるアイテムを中心に構成されており、遊びながら生活習慣や数量感覚に親しめる内容となっている。
ハッピーセット「ポムポムプリン」(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662387
さらに、外箱のQRコードをスマートフォンで読み取ると、デジタルコンテンツ「ポムポムプリンのハッピーダンシング！」が楽しめるという。
