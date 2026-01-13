縦型ショート動画アカウント『青春リベンジ同好会』テレ東×QREATION共同企画「青春を取り戻す」をコンセプトにやり残した青春を取り戻していく縦型番組が本日昼12時～配信スタート！

1月13日（火）昼１２時から、テレ東×QREATION共同企画「青春リベンジ同好会」が公式TikTok、Instagram、YouTubeアカウントで配信スタートします！

「青春リベンジ同好会」は、“青春を取り戻す”をコンセプトに、「本当はやりたかった」「ちょっと心残りだった」そんな学生時代の想いを、もう一度楽しみ直すアカウントです。コロナ禍や環境の変化で、思いきり青春を味わえなかった人も、「今さらだけど、やってみたい」と思っている人も大歓迎！

実際に学校に潜入して現役学生と体力測定対決をしたり、夢を応援したり、学生時代に憧れていた“理想のキュンキュンシチュエーション”をショートドラマで体験したり…。

本望あやか、米澤りあ、植村颯太らレギュラーキャストとともに、世代や立場を超えて、「青春って、何歳からでも取り戻せる」をテーマに、みんなの“やり残した青春”を全力でリベンジしていきます！

◆配信先◆

◆今月投稿予定のアカウント内容（一部）◆

実際に学校に潜入して、生徒の皆様にサプライズをし、大勢の生徒様と様々なコンテンツを楽しんでいる様子を一部お届け！

◆出演者コメント◆

・本望あやか

高校を卒業してからもうすぐ4年経つ本望です！私はコロナもあって「The！青春」といった生活を送れなかったので、このアカウントでその青春を取り戻しに来ました！現役の学生さんの力もお借りしてみんなで楽しめたらなと思います！とにかく元気なメンバーなので、見てくれた人を四六時中！元気にさせちゃいますよおお！

©テレビ東京

・米澤りあ

見ているだけで熱くなるような、ほっこりするような、感動を皆さんにお伝えできるように全力で米澤！挑みます！！！たくさんの人を巻き込んで青春を届ける。殻を破る、自分だけじゃなくて周りも巻き込んでレッツゴー！具体的には、みんなで協力プレイがしたいなー☆みんなの素直な反応が見どころです！

©テレビ東京

・植村颯太

青春がテーマなのでキャストさんと全力で楽しむということを胸に視聴者の皆さんに懐かしいな～こういうのあったな～とそんな"あの頃の青春"を蘇らせたいなと思っています！本アカウントは学生の皆さんと作り上げる一つ一つの動画に青春を感じてもらえるコンテンツになっています！大人は勿論、現役の学生の学校生活もより楽しめるような新しい発見もあると思います！

©テレビ東京

◆関係者コメント◆

・株式会社QREATION総合演出/取締役 伊吹（伊吹とよへ）

「いつまで経っても青春はしたい」という想いから、“青春を取り戻す”ことを軸に本プロジェクトがスタートしました。実際に学校を訪れ、現役の学生たちのリアルな空気や熱量と、キャスト陣が本気で青春に飛び込んでいくエネルギーが交わることで、今の時代だからこそ生まれる、等身大で力強いコンテンツになりました。

コロナ禍や環境の変化を経て、「やりたかったけど、できなかったこと」を心のどこかに残したまま、大人になった人は少なくないと思います。この番組は、出演者だけが青春を取り戻す物語ではありません。見てくださる方一人ひとりが「今からでもやっていいんだ」と思えるきっかけを、一緒につくっていけたら嬉しいです。ぜひご期待ください。

・株式会社テレビ東京配信ビジネス局ライツ開発部 河野翔

「青春」と一言で言っても、人それぞれ全然違うものだなとこの企画を通して改めて感じています。

QREATIONさんと企画段階から一緒に取り組む中で、企画会議でも「それ青春？」「いや、これが青春でしょ」と、それぞれの青春がぶつかる瞬間がありました。ただ、その迷いも含めて、この企画ならではの面白さだと思っています。

青春を取り戻すべく奮闘する姿をあまり深く考えずに、ぜひ気軽に楽しんでいただけたら嬉しいです。

◆株式会社QREATIONとは◆

QREATIONは、最上質な縦型ショートドラマやコント・バラエティなど、SNSを起点とした数多くのヒットコンテンツを生み出す“デジタルIPスタジオ”です。

代表作には、SNS総再生数20億回超を誇るショートコントシリーズ『本日も絶体絶命。』や『いつだって究極の選択』、『うえだしんや界隈』、『ちょこっとぱーちー』、『ときめき図鑑』など。

これらのIPコンテンツを筆頭に、TikTok・YouTube・Instagramなどを中心に年間数十億回規模の再生を記録し、国内トップクラスの支持を集めるデジタルIPブランドとして伸長しております。

≪番組概要≫

【タイトル】「青春リベンジ同好会」

【出演】本望あやか 米澤りあ 植村颯太

【総合演出】伊吹（伊吹とよへ）

【演出】青木博

【ディレクター】渡邉陸（テレビ東京）近藤純也 菅野光 ユウト

【プロデューサー】井上穂乃香（テレビ東京）河野翔（テレビ東京) 樋本葵 塩粼茜 上陰統己

【制作】テレビ東京 QREATION

【製作著作】テレビ東京

